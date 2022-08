Hosszú évek óta tartó ivóvízproblémát oldottak meg harmincötmillió forintos hazai forrásból Tiszagyendán. A vas-oxidtól elszíneződött, arzénes víz ugyanis alkalmatlan volt emberi fogyasztásra, a probléma orvoslását egy, a vízműtelepen fúrt új ivóvízkút és egy arzénmentesítő eszköz beszerzése jelentette. A hónapok óta próbaüzemben működő eszközt pénteken délután F. Kovács Sándor térségi országgyűlési képviselő, Hubai Imre megyei közgyűlési elnök és Pisók István polgármester hivatalosan is készre jelentette.

– A víz maga az élet! Mást jelent mindez egy biológusnak, aki az élettani hatásait elemzi, mást egy mezőgazdásznak, aki az esőre és a várható termésre gondol, és megint mást egy polgármesternek, aki az elmúlt évek küzdelmeit átélve pontosan tudja, hogy az ivóvíz egyet jelent a település fennmaradásával – hangzottak Pisók István polgármester nyitógondolatai.

– Vecsei Miklós miniszteri biztosnak küldtünk Tiszagyenda egykori rossz minőségű ivóvizéből, aki a szemléltetés hatására azonnali segítséget nyújtott. Immáron tökéletes minőségű ivóvízzel szolgálhatunk lakosaink és az ide látogatók számára. Mindez megerősített abban, hogy a hitnek és az összefogásnak teremtő ereje van – tette hozzá a községvezető.

Az új kút 310–330 méter mélységű, ami a víztisztító technológia és az arzénmentesítő segítségével együttesen reményt adott a helybélieknek.

A rendezvényen F. Kovács Sándor térségi országgyűlési képviselő is elismerően szólt a beruházásról.

– Évezredekkel ezelőtt, mikor az emberek megtelepedtek egy-egy településen, azt vizsgálták először, hogy van-e jó ivóvíz a környéken, mert ez jelentette számukra a megélhetés zálogát – kezdte F. Kovács Sándor.

– Ezt követően volt csak értelme templomot, házakat és közösségi tereket építeni. Az idei szárazság tökéletesen rávilágít ennek a fontossága. Olyan tavak, folyók és patakok száradtak ki ugyanis országszerte, ami még a sokat megélt idősebb generációt is meghökkenti. Ilyenkor értékelődik csak fel igazán, hogyha egy település megfelelő ivóvízkészlettel rendelkezik, akkor gyakorlatilag biztosított a fennmaradása. Erre kiváló példa most Tiszagyenda is, amely a számos konzultációnak és tervezésnek köszönhetően végre ismét tiszta, jó minőségű ivóvízzel láthatja el lakóit – zárta szavait a képviselő.