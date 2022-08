A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendő, nemrégiben komoly fejlesztésen átesett játszótér világításának kiépítésére az előző évben, pályázaton nyert el forrást az önkormányzat. A hat kandelábert és egyéb tartozékokat még tavaly ősszel beszerezték, hogy elkerüljék a folyamatos anyagdrágulással járó gondokat, a munkálatok azonban csak idén fejeződtek be. Immáron hat kandeláber gondoskodik arról, hogy a játszótéren sötétedés után is biztonságosan szórakozhassanak a gyerekek – számolt be róla Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester.