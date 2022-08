Izgatottan készülődtek a jótékonysági napra a tiszazugi faluban.

– A Cserkei Csodatevők Csapata decemberben már járt nálunk, adventi koncertsorozatuk egyik állomásának választották helyszínül falunkat, akkor élelmiszercsomagokat hoztak, melyeket szétoszthattunk az ünnepek előtt – mondta Kiss Erzsébet Eliza. A polgármester hozzátette: nagy volt az öröm, hogy a nyári programok sorába is becsatlakozhattak.

– Megkerestek, hogy mire lenne szükségünk, mindenképpen a gondozási központ támogatása volt a cél. A mosógép éppen akkor ment tönkre, így kapóra jött a csodatevők segítségének felajánlása – emelte ki a kistelepülés első embere.

A jótékonysági buli remek hangulatban telt. A program szervezésében az ismert cibakházi énekes, Kertész Iván is részt vett, aki több mint egy esztendeje együttműködik a cserkeiekkel.

A bevétel – mint ahogyan a koncertek hangulata – is felülmúlta az elképzeléseinket – hangsúlyozta a népszerű popénekes.

A környékbeli ismert előadók mellett a Táncdalfesztivál résztvevői is lehetőséget kaptak, illetve új arcok is megjelentek a színpadon.

– Nagyon jó volt a fogadtatás, várták a programot az inokaiak. A budapesti színi társulat feltörekvő tehetségei közül is akadtak a meghívottak között, ők a musicalekben jártasak – magyarázta Kertész Iván.

Mivel a korábbi rendezvények kapcsán igazán jó kapcsolat alakult ki a tiszainokai­akkal, akik önkénteseikkel sokat segítettek a lebonyolításban, így esett ismét rájuk a választás. Igyekeztek a gyerekeket, fiatalokat, idősebbeket megszólítani, a gondozási központ lakói is részt vehettek az eseményen. Megtudtuk, hogy a példaértékű összefogás eredmé­nyeként már meg is vásárolhatták az áhított mosógépet, melyet már be is üzemeltek az idősotthonban.