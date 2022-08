Az öltöző felújítása azért vált szükségessé, mert egyrészt nagyon elavult volt már az épület, és külleme miatt is ráfért az átalakítás. Másrészt azért fontos, mert a közelmúltban bekapcsolódtunk a Bozsik-programba. Nagyon sok gyermek érdeklődik a labdarúgás iránt Kengyelen, szeretnénk, ha méltó körülmények között edzenének, játszanának. Emellett természetesen mérkőzéseket is tartunk a pályán, a saját és a hozzánk érkező csapatok számára is próbálunk ezzel a fejlesztéssel megfelelő körülményeket teremteni