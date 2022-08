Többféle paprika, paradicsom, hagyma, fokhagyma és uborka – ládákban sorakoznak a szebbnél szebb zöldségek az önkormányzati fenntartású kisboltban.

– Nagyon sok vásárlóm van egy-egy nap. Mindent eladok, amit reggel megkapunk a közfoglalkoztatottaktól – mondta ottjártunkkor Körmendi Jánosné boltvezető. – Egy kis lecsót készítek a paprikából és a paradicsomból, a karalábéból pedig levest főzök – mutatta mosolyogva szatyrát a kengyeli Szarvák Lászlóné, aki gyakran vásárol az üzletben.

– Az áru mindig jó minőségű és friss, az ár pedig nagyon kedvező. Többször bejárok a szolnoki piacra is, de így nem kell cipekedni, és olcsóbb is a portéka – tette hozzá.

A kisbolt naponta átlagosan 50–60 ezer forint bevételt termel az eladott zöldségekből, de előfordul, amikor ez az összeg eléri a százezret is.

– Tavaly kínlódtunk az értékesítéssel, de most egy nap alatt mindent elvisznek a vásárlók. Fóliasátorban és szabad földön is termesztünk zöldségeket a közmunkaprogramon belül, a paprika, paradicsom a legkelendőbb ezek közül, sokan befőzni is hordják haza. Az uborka és a paradicsom kilóját most háromszáz forintért adjuk, ráadásul eléggé jó a minősége – tájékoztatott Németh Lajos alpolgármester.

Mint mondta: a jelenlegi aszály a zöldségekre nem, inkább a kukoricára volt hatással. – Önkormányzatunk nemcsak a közmunkaprogramban, azon kívül is termel kukoricát, körülbelül tíz hektáron. A szárazság ellenére is arra számítunk, hogy több millió forintos bevételt hoz majd, amit nem kell visszaforgatnunk a közmunkaprogramba, hanem szabadon felhasználhatjuk – hangsúlyozta.