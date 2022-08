Az utasszállító gépekre is veszélyt jelent a lézer

A léginavigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozó HungaroControl nevű állami vállalat korábban közleményben hívta fel a figyelmet a légi közlekedés zavarásának kockázataira. Mint írták, a kiskereskedelmi forgalomban is kapható, kézben hordozható lézerekkel akár tíz kilométerről is meg lehet zavarni a pilótákat. A fővárosi repülőtérre érkező, vagy onnen induló járatok utasaira közvetlen veszélyt jelentő lézeres zavarás nemcsak elterelheti a gép személyzetének figyelmét, el is vakíthatja őket, ami maradandó egészségkárosodást, illetve a legnagyobb koncentrációt igénylő fel- vagy leszállási manőverek közben komoly balesetveszélyt okoz.