Államalapításunk, illetve I. István király emlékére szervezett idei ünnepsorozat programjai pénteken 17 órától könnyűzenei koncertekkel kezdődnek a Tisza-part belvárosi szakasza mentén felállított színpadokon – számolt be a két napra tervezett Szent István-napi eseményekről Szalay Ferenc polgármester, Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum igazgatója és Pető Dávid, a megyeszékhelyen hagyománnyá vált Kárpát-medence kenyere-sütést szervező Szolnok Televízió cégvezetője.

Ezzel párhuzamosan (és másnap is) a Music Over (The) Bridge Fesztivál előadói is több színpadon zenélnek a híd túloldalán, a Tiszavirág gyaloghíd tiszaligeti hídfőjénél.

Augusztus 20-án a Tiszai hajósok terén, a Tisza parkban, a Tisza-parton és a Szentháromság téren lesznek programok. Délelőtt tíz órától játszóház fogadja a legkisebbeket. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik a Belvárosi templomban, majd pedig egymást váltják a fellépők a több helyszínen felállított színpadokon. A látványos légi parádé 18 órakor startol a Tisza fölött, este 19 órakor a Kárpát-medence kenyerének megszentelésére kerül sor, 20:30-tól pedig fáklyás felvonulás lesz a Tiszán. A hagyományokhoz híven a szentelt kenyeret szétosztják a kilátogató vendégek között.

A 21 órai polgármesteri köszöntő után tűzijátékkal, végül Péter Szabó Szilvia koncertjével zárul az ünnepnap.