A nyári hónapokban hagyományosan csökken a véradási aktivitás, a megfelelő vérkészlet biztosításához azonban ilyenkor is naponta legalább ezernyolcszáz véradó megjelenésére lenne szükség országszerte.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat ezért kampányt indított, hogy a szabadságolások, nyaralások ideje alatt is megfelelő mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre.

– A véradási kedv megyénkben megegyezik az országos tendenciával. Ilyenkor nyáron kevesebben jelennek meg a véradási pontokon a szokásosnál – számolt be a tapasztalatokról Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének igazgatója.

Mint azt elmondta, emiatt a Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködő partnereként augusztusban országos plakátkampánnyal hívja fel a figyelmet arra, hogy a véradásról ilyenkor sem szabad megfeledkezni, hiszen az ilyen önzetlen segítségnyújtás nélkül nyáron is elképzelhetetlen lenne a szükséges vérkészlet biztosítása. A plakátokat Budapesten tizennyolc, vidéken pedig harminc helyszínen helyezték ki.

A két szervezet emellett a közösségi médiában is különböző posztokkal és hasznos információk megosztásával törekszik arra, hogy a nyári vakációk és szabadságolások idején is minél többen adjanak vért, hiszen ilyenkor is ugyanúgy szükség van a megfelelő mennyiségű vér­utánpótlásra.

A cél az, hogy minél több leendő és már meglévő véradó figyelmét ragadjuk meg, akár nyaralás vagy pihenés közben is. A hónap hátralévő időszakában a megye különböző településein, tizenhárom helyszínen lehet megjelenni a Vöröskereszt által szervezett véradáson, művelődési házakban, egyéb intézményekben, illetve augusztus tizennegyedikén, vasárnap a Túri Vásáron is. Ezenkívül a Szolnoki Területi Vérellátóban folyamatosan lehet vért adni, a pontos helyszínekről és időpontokról a Magyar Vérellátó Szolgálat honlapján is lehet tájékozódni

– sorolta a szervezet megyei vezetője.

Mint azt a szakember elmondta, vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már tizennyolc éves, de még nem töltötte be a hatvanötödik életévét. Mint megtudtuk, a nők évente legfeljebb négy, a férfiak maximum öt alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább ötvenhat napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetnek, hogy regenerálódjon.

Fontos, hogy a véradásra indulók előzetesen fogyasszanak megfelelő mennyiségű ételt és folyadékot, valamint vigyenek magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát is. A véradás körülbelül egy órát vesz igénybe, mely adatfelvétellel kezdődik, és orvosi kivizsgálással folytatódik. Ennek során előzetes vércsoport-meghatározás, vérnyomás- és pulzusmérés történik, majd a kitöltött véradói kérdőívre adott válaszok és a vizsgálatok eredményének értékelésével dönt a kivizsgáló orvos a véradásra való alkalmasságról. Amennyiben az orvos mindent rendben talált, következhet a véradás.

Egy felnőtt ember szervezetében öt-hat liter vér kering, amelyből körülbelül fél liter tartalék. A vérvételek során átlagosan ezért négyszázötven milliliter vért vesznek le a szakemberek, ugyanis ezt a mennyiséget még könnyedén tudja pótolni a szervezet.

Ez a levett mennyiség akár három ember életét is képes megmenteni.

Júliusban is biztosított volt az ellátás

Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján nyomon követhető az országos vérkészlet szintje, ebből kiderül, a legkevesebb vér jelenleg a B negatív vércsoportból áll rendelkezésre, a többi vércsoportból négy, öt vagy annál több napra elegendő vérmennyiséget tárolnak.

– Az országos vérkészlet és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei is kielégítő, a folyamatos ellátáshoz elegendő. Nyáron a szabadságolások miatt hagyományosan kevesebben jelentkeznek véradásra, ezért sokkal több lehetséges donort kell megszólítanunk, hogy vért adjanak. Kollégáink telefonon, elektronikus levélben, illetve szöveges üzenetben is megkeresik a nyilvántartásunk szerinti potenciális véradókat. Júliusban kilencszázharmincnyolc egység vért adtak a megye véradói, ez fedezte a megye vérkészítmény-ellátási igényeit – tájékoztatta hírportálunkat Kántor Kata, az OVSZ kommunikációs munkatársa.