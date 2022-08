A koronavírus-járvány miatt három év kihagyást követően rendezhették meg újra Az indiánok földjén elnevezésű kézműves gyermektábort – tudtuk meg Szabó Katinkától, a Szalma és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület elnökétől.

– Negyvenöt gyermek érkezett a táborba, rajtuk kívül további tizenegy diáksegítő – akik korábban maguk is táborozók voltak – és hét felnőtt. Délelőtt és délután is 8–10 fajta kézműves-foglalkozás közül választhattak a gyerekek. Nagyon fontos, hogy minden újrahasznosított anyagból készült, és a hulladékot is szelektíven gyűjtöttük, ez is része a játékos tanulásnak, ismeretszerzésnek – sorolta Szabó Katinka táborvezető.

A hét során ruhát varrtak, fejdíszeket, talizmánokat, tomahawkokat, öveket és karkötőket készítettek. Délutánonként pedig többek között meseolvasás, társasjáték, számháború várt a kis „indiánokra”.

– Direkt azért utaztunk le öcsémmel a nagyiékhoz, hogy részt vehessünk a táborban – árulta el a 9 éves budapesti Eszter. – Imádtam, hogy minden az indiánokról szólt, nagyon érdekelnek. A csütörtököt vártam leginkább, mert akkor a saját magunk készítette íjjal és nyíllal lövöldözhettünk. Anyának minden este elküldtük fotón az aznapi dolgokat, és már alig várom, hogy a nagyiéknak is megmutathassam, mi mindent csináltunk – mesélte a szőke hajú kislány.

– Készítettem fejdíszt, karkötőt és tomahawkot is – ezt már a 7 éves Ádám mondta. – Nagyon izgatott voltam a szerda miatt, ugyanis éjszakai bátorságpróbára indultunk. Egyébként is szeretem az ijesztgetős játékokat, és én bátor vagyok, akár az indiánok – jelentette ki büszkén a kisfiú.