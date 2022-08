– A jövő héten, de a hónap végéig sajnos biztosan árat kell emelnünk. Ezer forint azért nem lesz egy kiló fehér kenyér, de mi a mostani hatszázkilencven helyett nagyjából nyolcszáz forintra árazzuk majd be azt – válaszolta megkeresésünkre Nédó István.

A Székely Pékség vezetője szerint óriási a bizonytalanság, ahogy mondja, minden nap hozhat valami újdonságot, amihez alkalmazkodniuk kell.

– Az is kérdés nap mint nap például, hogy megkapjuk-e a rendelt lisztet. Ha meg is érkezik, szinte akkor szembesülünk azzal, hogy újra drágább lett. A többi alapanyagnál is hasonló a tapasztalat, a sajt például rövid időn belül szinte a duplájára emelkedett. És még ezután derül ki, hogy mit hoz majd az áram- és gázáremelés – részletezte hírportálunknak a pékségvezető.

A Jász-Sütőház Kft-nél is áremelésre készülnek.

– Az emelés mértékét még nem tudjuk, egyeztetünk kereskedelmi partnereinkkel, a helyzet nyár végére körvonalazódik. Az azonban egyértelmű, hogy az üzemanyagár, valamint a bejelentett villanyáram- és gázáremelkedés megnöveli a költségeket, annak egy részét kénytelenek a vagyunk a vásárlókra hárítani – mondta el Ilonka Boldizsár, tulajdonos, aki egyben a Magyar Pékszövetség régiós elnöke.

– A sütőiparban egyébként mindenki megtakarítási lehetőségeket keres, például napelemeket telepít, mint ahogy mi is tettük a Jászapátiban és Kunszentmártonban működő sütőüzemünknél. Emellett igyekeznek minél anyagtakarékosabban dolgozni, természetesen úgy, hogy az ne menjen a minőség rovására, az alapanyagokat próbálják minél kedvezőbb áron beszerezni – mutatott rá Ilonka Boldizsár.

A szolnoki Székely Pékségben a nehézségek ellenére is próbálják tartani a minőséget – ottjártunkkor Farkas Róbert dolgozott serényen a péksüteményeken

Forrás: Mészáros János

A forgalommal kapcsolatban elmondta, most először tapasztalják, hogy hogy a havi termékeladások csökkentek. Ez azt jelzi, hogy az emberek takarékosabban vásárolnak, a fogyasztás az olcsóbb termékek irányába tolódik el, abból többet vesznek, míg a finomabb péksütemények fogyasztása csökken.

A szolnoki Székely Pékségben egyelőre nem tapasztaltak forgalomvisszaesést.

– Az persze jellemző, hogy elsősorban az idősebb vásárlóink valamennyivel kevesebbet kérnek például kenyérből, de szerencsére a vevőink hűségesek hozzánk – emelte ki Nédó István, aki hozzátette, hogy ennek érdekében igyekeznek tartani a minőséget, sőt újdonságokkal is előrukkolnak időnként.

– Lehetőségek szerint fejlesztéseket is próbálunk megvalósítani, most például az üzemben klímát szereltettünk fel, gondolva a dolgozóinkra – tette hozzá a pékségvezető, aki reméli, hogy a bizonytalanság csak néhány hónapig tart, ők kitartanak, és bízik benne, hogy nemsokára pozitívan tervezhetnek.

Októberben újra emelkedhetnek az árak

Ilonka Boldizsár, a Magyar Pékszövetség régiós elnökeként előrevetítette, hogy a sütőiparban komoly piaci átrendeződés várható, nem minden pékség tudja majd ezt a nehéz időszakot túlélni.

– Nem is lehet csodálkozni, ha csak a liszt árát nézzük, óriási a változás. Egy éve nyolcvanhat forint volt egy kiló liszt, most kétszáztizenöt forint – mutatott rá. Hozzátette: jelen pillanatban nem látni, milyen összegig kúszhat fel például egy kiló kenyér átlagára, hiszen a kereskedelemben egyébként is különféle módon kalkulálják ki, mennyiért tudják kínálni az egyes péksüteményeket. A régiós elnök azt azonban valószínűsíti, hogy októberre újabb áremelkedés várható a piacon a gázár drágulása miatt...