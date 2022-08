Első alkalommal ad otthont szombaton a Nemzeti Vágta előfutamának a város. Az eseményt a Parkerdőben és a mellette lévő Vágtatéren rendezik meg, a program fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter lesz.

A verseny kapcsán a városháza arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy az abonyi színeket az idén is Zboray Viktória képviseli. Edzője a korábbi Nemzeti Vágta győztes Petrik Tamás, lova pedig Vicces, akivel annak idején megnyerte a Hősök terén rendezett futamot a szakember.

– Vicces testvére nem más, mint Marokkó, akinek nyergében tavaly a Nemzeti Vágta döntőjében Zboray Viktória az ötödik helyen végzett. Vicces még Marokkónál is gyorsabb ló, így minden esély megvan az idei szép szereplésre a budapesti fináléban. Érdekesség, hogy Kocsér színeiben is abonyi lovas indul, Krupinczáné Mucsi Enikő Zsófia személyében, aki My Boy Fáraó nyergében vesz részt a megmérettetésen – tudtuk meg.

A döntő futamokra 17.30-tól kerül sor a Vágtatéren, ahol is kiderül, kik képviselhetik településüket a Hősök terén október elsején és másodikán.