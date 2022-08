A napokban felröppent hírek szerint zaklatás ért egyes családokat a településen, majd lakossági összefogás indult, hogy megvédjék magukat. Több jelzést érkezett arról, hogy Jászberényben is hasonló problémával küzdenek. A rendőrségtől azt a tájékoztatást kaptam, hogy bár ott intézkedni kellett, de valós tényeket nem tártak fel. Elterjedt az is, hogy lövések dördültek el Jászberényben. Ennek rendőrségi információk szerint annyi alapja van, hogy vadászok mintegy három kilométerrel távolabb tényleg lőttek. Más jellegű atrocitásról nem számoltak be a rendőrök