Music Over (The) Bridge, azaz MOB. Ezen a néven él tovább a korábban huszonöt augusztusi nyáron át repesztő „Örökség” Világzenei Fesztivál. A miértekről érdeklődtünk a népzenei koncertsorozat nevével azonosított Pap Bélától, akivel az első fesztiválok hangulatát is felelevenítettük.

– A rendszerváltás utáni években már nagyon kiáltott magáért a rettentően sokszínű folkzene felvonultatása. Legalábbis néhány zenemániás barátommal ezt mi így gondoltuk. Közülük Baricz Pétert emelem ki, akivel a kilencvenes évektől a megyeszékhely ifjúsági programjait is szerveztük. Nagyon lelkesek voltunk. Olyannyira, hogy 1996-ban találkozott a városvezetéssel az a gondolatunk, miszerint a millecentenárium évében, a Szent István-nap jegyében szervezzünk a fiataloknak egy olyan eseményt, amely a Kárpát-medence színes ősi zenei kultúráját idézi meg kortárs előadók által. Így jött létre a „névtelen” Etno, Folk & Rock Fesztivál. Mi persze végig lázban égtünk, és ugyanezt éreztük a közönségen is, amely „kikényszerítette” belőlünk a folytatást. Attól kezdve huszonöt éven keresztül – te jóisten! – ennyi újrázásra nem is gondoltunk volna, az államalapításunk ünnepéhez kötődve, megrendeztük a rendre több napra szóló etnozenei és folkrock fesztivált. Amely az ötödik évében vette fel az „Örökség” nevet – kaptunk egy kis múltidézőt is Pap Bélától.

Az 1996-os szolnoki debütálás, majd pedig a rá következő két-három év rendezvénysorozata bevonult a hazai fesztiváltörténelembe.

Az akkor még alig ismert előadók közül Lajkó Félix szólókarrierje is itt kezdődött, jószerével a Ghymes zenekart is e vidéki városban ismerhette meg először a magyar közönség. Az is kuriózum volt, hogy egy fesztivál égisze alatt egymást váltották a színpadon olyan, addig elhallgatott, vagy nem támogatott népzenei együttesek és előadók, mint a Kormorán, a Kaláka, a Muzsikás, a Csík, Sebestyén Márta, Waszlavik Petőfi Velorex László, később a Tatros, vagy a Besh o Drom. Szolnokra egyre inkább örömmel jártak fellépni azon hazai és külföldi szólisták és zenekarok, akik központilag alternatív és underground műfajba süllyesztve ápolták, és lehetőségeik szerint adták tovább a különböző korok és népek legértékesebb zenei kincseit. Az „Örökség” jelentése egybeolvadt a sokrétű kulturális gazdagsággal.

– Az eltelt huszonöt év során nemzetközivé nőtte ki magát a fesztivál. Egyrészt ezért volt szükség egy határon túl is érthető, angolszász névre, melynek mozaikszavát, a MOB-ot a hazai ifjúság is bizonyára elfogadja és megkedveli. Az új helyszín pedig a kezdeti állapotokat idézi majd, amikor még a galéria körüli fák alatt hűsölve hallgatta a nagyérdemű a koncerteket.

Átsétáltunk tehát az időközben megépült Tiszavirág gyaloghídon, és az átkelő tiszaligeti hídfőjénél magasodó nyárfák tövében Music Over (The) Bridge, azaz zene a hídon túl néven kezdünk új életet. Egyelőre huszonöt évben gondolkodunk

– jegyezte meg nevetve Pap Béla főszervező. Mészáros Géza