Tizenegy napirendi pontot tárgyalt minapi nyílt ülésén az abonyi önkormányzat. Az eseményen szó esett a település hazai és európai uniós pályázatairól, a város szociális térképéről és energiagazdálkodásáról egyaránt. Beszámoltak emellett a helyi belvízelvezető rendszer állapotáról is.

Az eseményen elsőként Kovács László önkormányzati képviselő köszönte meg a testület támogatását a dűlők ivóvízhálózatának kiépítéséért.

Mint mondta, a település távolabb eső részeinek ez irányú fejlesztésére főként azért volt szükség, mivel az ottani fúrt kutak – a lakók beszámolója szerint – már rendkívül csekély vízhozammal működtek.

Kovács László ezután a rezsiköltségek emelkedésének hatásaira hívta fel a figyelmet.

– Az energiaválság miatt többe kerül a gáz és a villany. Gondolkozzunk el azon, hogy csak minden második lámpatest legyen bekapcsolva a városban. Az intézményeknél már most meg kell hirdetni a szigorú energiagazdálkodást, melynek ellenőrzését is biztosítani kell. Ha ezt nem tesszük meg, akkor félő, hogy nem sokat változik majd a helyzet – mutatott rá a képviselő, aki a helyi erdők védelméért is felszólalt. Szerinte ugyanis a zöld örökség megóvása most különösen is fontos.

Az ülésen ezután Pető Zsolt polgármester kapott szót, aki egyetértett a környezet megvédésének kérdésével.

– A nemrég vásárolt Nagyerdő óvása mindannyiunk feladata. A helyszínen a közelmúltban helyeztünk el tájékoztató táblákat, amelyek tartalmazzák, hogy mire kérjük az erdőlátogatókat. Ezeken a táblákon szerepel egy telefonszám is, amit akkor kell hívni, ha valaki rendellenes dolgot tapasztal, például tiltott fakivágást észlel – jelezte a városvezető.

A témát követően a helyi belvízelvezető-rendszerrel kapcsolatos problémákat vitatták meg a küldöttek. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester kiemelte, az ősz közeledtével felül kell vizsgálni a csapadékelvezető-hálózatot.

– Az Abokom Kft. a tisztítási és növényzetkezelési munkákat elvégzi, ám a belvízelvezető-rendszerben nagyobb fejlesztéseket nem tudunk elvégezni külső segítség, pályázati források nélkül – reagált a hozzászólásra Pető Zsolt.

Korbély Csabáné önkormányzati képviselő felszólalásában pedig azt vetítette előre, hogy problémás az Újszászi úttal párhuzamosan futó belvízelvezető, amelyet mihamarabb ki kellene tisztítani.

– Ami a közvilágítást illeti, érthető, hogy óriási szükség van spórolásra, de mindezt átgondolva kell megtenni. A takarékoskodásnál figyelembe kell venni a környék közvilágítási viszonyait, és nem szabad megfeledkezni a biztonságos közlekedésről sem – tette hozzá.

A képviselő-testületi ülésen a város legfontosabb pályázatait is megvitatták. Az egyik kiemelt projekt a Mikes-tó környéki szabadidős övezet kialakítása, melyen jelenleg is dolgoznak a szakemberek Fotó: Nagy Balázs



Külön napirendi pontban tárgyalták a képviselők Abony úgynevezett „szociális térképét”. Deák Sándor, a tanulmány készítője elmondta, az átfogó kutatás az önkormányzat településfejlesztési döntéseit és a szociális feladatok kijelölését alapozza meg.

– Vállaltuk, hogy 950 kérdőívet veszünk fel a városban. A kérdezések január közepétől április végéig tartottak.

Megállapítottuk, hogy csökkenő lakosságszám jellemzi a települést, 1996 és 2022 között mintegy 500 fővel fogyatkozott meg a népesség.

– Az abonyiak 80 százaléka ragaszkodik városához, és nem költözne el innen. A lakások átlagos alapterülete 70 és 100 négyzetméter közé esik, és az épületek harmadánál jeleztek valamilyen műszaki problémát a bennük élők – sorolta megállapításait Deák Sándor.

Kiderült egyebek mellett az is, hogy Abonyban a foglalkoztatottság helyzete az országos átlag szerint alakul. Az itteni jövedelmi viszonyok azonban az országos és a régiós átlag alatt vannak.

– Megkérdeztük, mekkora jövedelem kellene a biztonságos megélhetéshez. A válaszadók 200 és 500 ezer forint közötti jövedelmet jelöltek meg attól függően, hogy mekkora háztartásban él az illető – közölte a szakember.