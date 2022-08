Még 2018-ban kezdődött az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, az úgynevezett Demény-ház átalakítása tésztagyártó műhellyé. A tervezői munkát leszámítva voltaképp a közfoglalkoztatottak végezték az építési munkákat, műanyag nyílászárókat építettek be, falaztak, új ajtónyílásokat vágtak, megerősítették az épületet.

A víz-, villany- és csatornahálózat korszerűsítését követően berendezték az üzemet.

A programban több, egymásra épülő termelőtevékenység szerepelt. Az volt a terv, hogy a tésztagyártás egyik alapanyagául szolgáló tojásmennyiséget a Szandaszőlős mellett megvásárolt majorban nevelt tyúkokkal biztosítsák, a legyártott termékeket pedig az üzem épületében kialakított mintaboltban árusítsák, mindezt önfenntartó tevékenységgé fejlesztve.

– A tésztaüzem azóta is töretlenül működik – számolt be róla dr. Túróczi Imre polgármester.

– Két hölgynek biztosít munkát, akiket az önkormányzat foglalkoztat. Az üzem 2020 márciusában indult be, addigra viszont a farmon tartott tyúkokat már eladták, mivel nem tojtak. A többi alapanyaggal együtt így a tojást is vásároljuk. A lakossági értékesítés is megoldott, a helyi piacon és a mintaboltban egyaránt meg lehet vásárolni az itt készült tésztákat, melyeket előszeretettel keresnek a helyiek, mivel megfizethető áron kínáljuk. Emellett közületeknek is értékesítünk nagyobb tételben.

Így mondhatjuk, hogy a mintaprogram megvalósult, három-négy embernek tud főállású munkalehetőséget biztosítani az önkormányzat.

Az üzem vezetője, Márton András kiemelte: nagyon jó, hogy stabil, hosszú távú munkalehetőséget jelent az üzem a helyieknek. A termékek pedig jó minőségűek.

– Elsősorban négy- és nyolctojásos körettészták készülnek, széles metélt, fodros kocka, orsó, rövid cső, kiskagyló és tarhonya, valamint cérnametélt leveshez. De készültek már itt tojás nélküli tészták, és gyártunk durumlisztből is termékeket. Egy helyi vállalkozásnak szintén dolgozunk, ők megfőzik, az ételt pedig a karitászon keresztül helyi lakosoknak osztják ki.

Az üzemben két hölgy gyártja a tésztákat, egyikük a helyi pia­con árusítja is a termékeket szerdán és csütörtökön.

– Nagyon szeretek itt dolgozni, és a termékeket árulni, hiszen eladó végzettségem van – hangsúlyozta Sziráki Imréné.

– A környékbeliek ismernek, én is szeretek emberekkel foglalkozni. Jók a termékek, a vevők örömmel vásárolják. Az is nagyon fontos, hogy helyben van a munkahely, csak felülök a biciklire, és öt perc alatt beérek. A kolléganő gyerekei még kicsik, neki is jó, ha bármikor haza tud szaladni, ha szükséges, nem Szolnokról kell megoldania a hazajutást.

Dr. Túróczi Imre polgármester elmondta: az energiaár-emelés nehezíti a gazdaságos működtetést, miként az alapanyagok drágulása is, ám továbbra is jutányos áron, jó minőségben biztosítják a termékeket.

A takarmányt is megtermelik

A mintaprogram részeként kialakított major is működik még. Az állattartó telepen hagyományos állatfajtákat nevelnek, tenyésztenek: sertést, juhot, nyulat, pulykát. Az ellátásukhoz szükséges takarmányt is megtermelik. Az állatokat értékesítik, ezért időről időre meghirdetik, hogy a lakosok a helyszínen megvásárolhassák.