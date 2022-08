Szombaton délelőtt nyílt meg az az országosan is egyedülálló településtörténeti kiállítás, melyet a felújított mezőtúri városháza emeleti termeiben és tornyának egyes szintjein rendeztek be. A tárlat páratlanságát az adja, hogy az 1920-as években emelt neobarokk jellegű épület az első olyan városháza Magyarországon, melyben a felújítást követően egy interaktív településtörténeti kiállítás is helyet kapott.

Az első emeleti termekben a város történelmi körülményeivel, eseményeivel és a település életét meghatározó fazekassággal ismerkedhetnek meg a látogatók. Ezenfelül Mezőtúr egyik legjellegzetesebb épületét, a városháza építéstörténetét is szemügyre vehetik dr. Spett Ernő polgármester hivatali idejének végéig, a II. világháború kirobbanásáig bezárólag. Továbbá egy látványos lebegő installáció szemlélteti a mezőtúri főteret, az épületmakettek szinte „lemásznak” a plafonról.

Fotó: Jászai Balázs



Egy szinttel feljebb, a díszterem karzatán a város múlt század eleji életében erőteljes nyomot hagyó nyomdászat és sajtó, valamint ezeken keresztül egy alföldi kisváros közélete kerül előterébe. Ebből a térből lehetőségük nyílik az érdeklődőknek bepillantani a díszterembe, ahol a település életét alakító döntések születnek mind a mai napig.

Ezután következhet a torony megmászása, melynek egyes szintjein a város életének meghatározó eseményeit (mint a messze földön híres túri vásárok története) és a környékbeli vízkincset állították fókuszba.

A torony kilátójából pedig páratlan rálátás nyílik a településre, valamint a Hortobágy–Berettyó-főcsatornára.

Mindezek mellett egy úgynevezett „vizuális útmutató” rendszert is megalkottak, ami három nyelven (magyarul, angolul és németül) elérhető, és gyakorlatilag egy Mezőtúr látnivalóit bemutató sétán vezeti végig a látogatókat. Ennek során a Kossuth tér és környéke is bebarangolhatóvá válik a hiteles történeti adatok, az érdekességek és a történetmesélés révén.