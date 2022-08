Az elmúlt hónapokban, megyénkben az autópálya-, autóút-építéseknél, a külterületi beruházásoknál több izgalmas régészeti lelet is előkerült: az M4-es új nyomvonalának feltárása során Bartapusztánál római kori település nyomait fedezték fel. Unikálisnak számít a tiszafüredi bronzkori tömegsír, amelyet egy gabonatároló helyén találtak meg a régészek.

Ahogy arról a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal beszámolt, ezek a leletek a törvény erejénél fogva az állami tulajdon részét képezik, ezért a lelőhelyeken végzett földmunkákat engedélyeztetni kell. A feladatot a kormányhivatal régésze látja el. A feltárt leleteket – megfelelő tudományos feldolgozás és előkészítés után – a nagyközönség előtt is bemutatják, ezzel tovább bővítve ismereteinket lakóhelyünk történelméről.

A műemlékekkel foglalkozó szakemberek elsődleges célja, hogy a műemléki értékek megmaradjanak, helyreállításuk során a történeti jellegük minél nagyobb mértékben érvényesüljön. A műemlék épületek szakszerű felújításával olyan érték jön létre, amelynek hatása nemcsak tulajdonosának, használójának, hanem egy egész település számára sokrétűen érvényesül.

Ezek legtöbbször immateriális javak: növekszik az identitástudat, fellendül a turizmus.

– Az elmúlt években Kenderesen több olyan épület újult meg, amelyek műemléki védelem alatt állnak, illetve műemléki környezetben találhatóak. Így a református templom és a parókia, a római katolikus templom, az egyházi fenntartású iskolák, a városháza, a postahivatal, valamint a Felvételi épület a kormányzói váróval. Szolnokon a Vártemplom és a plébánia, a Belvárosi templom és a Rendház (Kolostor) újult meg, ezek belső helyreállítása még folyamatban van. Jászberényben jelenleg az eredetileg gótikusként épült Ferences templom felújítása zajlik. Jánoshidán az egykori Premontrei rendház helyreállítása kiemelkedő jelentőségű, ez a jövőben turisztikai- és látogatóközpontként üzemel majd. Cserkeszőlőn idén kapott műemléki védelmet a Présház és Borospince mellett a Szinyei Merse-kúria is, amelynek részleges felújítása már meg is történt, jelenleg kertépítési munkák folynak – számoltak be a kormányhivatal illetékesei a felújításokról.

A kulturális örökség védelme három területet ölel fel: a régészetet, a műemlékvédelmet és a kulturális javak felügyeletét. A kormányhivatal szakemberei a régészet és a műemlékvédelem területén dolgoznak. E felelősségteljes munka mindannyiunk közös érdeke, hiszen kulturális örökségünkön keresztül ismerhetjük meg nemzetünk épített és szellemi értékeit.