Dupla jubileumot ünnepeltek a mezőtúriak az elmúlt napokban. Huszadik alkalommal rendezték meg az arTúr Fesztivált, majd a hét zárásaként vasárnap a jubileumi XXX. Túri Vásár forgataga töltötte be a város központját. Négy napon át, több helyszínen neves fellépők és színvonalas programok várták az érdeklődőket. A jubileumi program megrendezéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériumától ötmillió forint támogatást kapott a város.

Kiállításokkal, kulturális előadásokkal, gyerekprogramokkal „melegítettek be” a fesztivállátogatók, szombaton pedig a Túri Kupa utcai futóversennyel erősítettek rá a fesztiválhangulatra.

A programsorozat csúcspontja ezúttal is kétségkívül a vasárnapi Túri Vásár volt, csodás időben népesült be a rendezvény eredeti helyszíne.

Már reggeltől szólt a zene, szállt az ínycsinklandozó ételillat, a bográcsokban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek. A Túri Fazekas Múzeum a Szabadság téri rendezvényhelyszínén ismét felállította a Mesterségek Tere sátrait. A népi kismesterségek közül a gyöngyfűzés, a csipkeverés, a szövés, a hímzés, a bútorfestés és a fazekasság képviselőivel találkozhattak az érdeklődők, akik akár ki is próbálhatták mindezekben az ügyességüket. A kiegészítő programok között különlegesség volt a városháza toronylátogatása, akik felmentek, bizonyíthatják, onnan csodás kilátás nyílik a városra.

Azok is garantáltan jól érezték magukat, akik a földön maradtak, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt találtak számukra megfelelő szórakozást. Aki ott volt, bizonyíthatja, hogy így volt, aki nem ért oda, már most jegyezze fel, hiszen minden bizonnyal jövőre is érdemes lesz ellátogatni a messze földön híres Túri Vásárra.