– Ott vagyunk, ahol a part szakad – summázta a helyzetet Sándor Erika, a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány elnöke. –Nagyon szeretnénk már átköltözni az új helyre a jelenlegi mostoha körülmények miatt, de sajnos addig nem tudunk, amíg nincs bevezetve a víz és az áram az új telekre, ezért működik még mindig a volt Vegytek-telep területén a menhelyünk – mondta hírportálunknak arról, miért nem tudott még átköltözni a menhely a másfél évvel ezelőtt megvásárolt telekre.

A kétezer négyzetméteres nagyságú területet az önkormányzattól vásárolta az alapítvány, kilencszázezer forintért.

Mint azt az elnök elmondta, problémás az is, hogy a Béla király út és a Radnóti utca kereszteződésében álló, már körbekerített telken fák sincsenek. Már pedig a kennelekben tartott mentett állatoknak nagy szüksége lenne az árnyékra...

Csakhogy sem a közművesítésre, sem a fásításra nincs elegendő összeg az alapítvány számláján, hiszen saját erőből oldják meg a kutyák élelmezését, orvosi kezeléseit, oltását és ivartalanítását is. A menhely ezért a közelmúltban a közösségi oldalán kért segítséget. A felhívás nem maradt reakciók nélkül.

– Érkeztek felajánlások árokásásra, fákat is adományoznak, illetve valamennyi pénzadomány is érkezett a számlánkra. Ez utóbbira lenne a legnagyobb szükségünk ahhoz, hogy a vizet és áramot be tudjuk vezetni a telekre. A víz azért is lenne nélkülözhetetlen, mert az elültetett fákat öntözni is kellene majd – hangsúlyozta a menhely vezetője.

A jelenlegi, kisebb alapterületű telephely önkormányzati tulajdon, melyet a város már régóta szeretne hasznosítani. Bár a költözésre konkrét időpontot nem tűzött ki a helyhatóság, az állatotthonnak előbb-utóbb mennie kell. Már csak azért is, mert zsúfolt, ráadásul évek óta áram és víz nélkül működik, így a mentett kutyák ellátása, gondozása télen és nyáron is sok nehézségbe ütközik. Az elmúlt hetekben tapasztalható tikkasztó hőség mind az állatokat, mind a gondozókat megviselte.

– A melegben csak a konzerveket, valamint a tápokat tudjuk tárolni, más élelmet, például friss húskészítményeket nem nagyon tudunk adni az állatoknak. Jelenleg maximális létszámmal, nyolcvan mentett kutyával működünk. Már ennyi sem lenne ideális, de sajnos mindig van utánpótlás – számolt be a jelenlegi helyzetről az állatvédő.

Bárki segíthet az alapítványnak

A Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány számára a legnagyobb segítséget a pénzadomány jelentené a jelenlegi helyzetben, hogy közművesíteni tudják az új telephelyüket. A gazdátlan kutyákat befogadó menhelyen olvasóink is segíthetnek, az alapítvány a következő bankszámlaszámon gyűjti a felajánlásokat:

Bankszámlaszám: 69300217-10011898-00000000, Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet. Közlendő rovat: Telep.