Az őzek násza mindig fokozott veszélyt jelent az utakon közlekedők számára, rossz esetben akár súlyos végkimenetele is lehet egy-egy vadbalesetnek. Bár alapvetően éjszaka aktív vadról van szó, a párzási időszakban az őzek napközben is mozgásban vannak. A bak keresi, űzi a nőstényt, azaz a sutát, védi a territóriumát a többi baktól, az ilyenkor jellemző felfokozott állapotban pedig az állatok sokkal óvatlanabban vágnak át a területüket átszelő utakon, még akkor is, ha ott nagyobb a forgalom.