Az erdélyi Maros megyében található Makfalva a Szolnokhoz közeli Kőtelek testvértelepülése is. Kőtelek és Makfalva között aktív kapcsolat van.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról az együttműködésről, melynek eredményeképp Makfalva egy kisbusszal gazdagodott, ezzel segítve az ott élő gyerekeket és időseket.

– A Lovász Tibor polgármester úr által szervezett kőtelki csülőkfőző versenyen találkoztam a makfalvi magyarok lelkes, kicsiny csoportjával, akik egy használt kisbusz beszerzésében kértek segítséget. Erre a kisbuszra - mint mondták - nagy szükség lenne Makfalván és a környező szórványmagyar településeken, hiszen általa magyar gyermekek magyar iskolába tudnak járni, aki pedig beteg, vagy idős, azt könnyebben tudnák orvoshoz, rendelőintézetbe elvinni – írta bejegyzésében dr. Kállai Mária.

Ez volt az álom, ami immár megvalósult!

– Szeretném hálámat kifejezni Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak igaz emberségéért, közbenjárásáért: a kisbusz megérkezett, jó állapotú és már használatba is vették a helyiek, akiknek köszönetét is szeretném a kormánybiztos úr felé tolmácsolni. Bizony, egy ilyen kisbusz is lehet a szórványmagyarságban élők megmaradásának kicsinyke záloga – fogalmazott dr. Kállai Mária.

Az országgyűlési képviselő megköszönte Lovász Tibornak, Kőtelek polgármesterének és a kőtelki embereknek is, hogy ennyire szívükön viselik a határon túli magyarsággal való aktív kapcsolattartást.