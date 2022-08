Az augusztus huszadikai ünnepségsorozat keretében nyílt meg a várostörténeti kiállítás a városházán. Ahogy arról a településvezető, Szűcs Dániel beszámolt, az állandó tárlat országos viszonylatban is egyedi, hiszen a városháza különböző szintjein, egészen az épület tornyáig kísérhetjük végig azt, mely a huszadik század elejétől kiindulva mutatja be Mezőtúr speciális közegét, építészetét és sajtótörténetét. Az évtizedek során készült fényképeken túl, az interaktív kiállításnak köszönhetően sok eddig kevésbé ismert információt tudhatnak meg a város múltjáról az érdeklődők, akik a toronyba érkezve csodás panorámában is gyönyörködhetnek.