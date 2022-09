Jászkunság 12 perce

A boltihoz képest akár féláron, „igazi” mézet kínálnak a termelők

Nem gyógyszer, de sokat segít az egészség megőrzésében a „folyékony arany”, amennyiben rendszeresen fogyasztják. Azonban a méz ára a többi termékhez hasonlóan szintén drágult, a nagyobb áruházakban egy kilogramm ára akár az öt-hatezer forintot is elérheti, holott a termelőktől töredékáron szerzik be a kereskedők. A boltok polcaira ráadásul már a különböző mézfajtákkal egységesített termék kerül. Vagyis, nem csak az ára, de a minősége miatt is megéri közvetlenül a termelőtől vásárolni.

Közvetlenül a termelőtől érdemes megvásárolni a „folyékony aranyat” – állítja Molnár Ferenc méhész, szaktanácsadó Fotó: Mészáros János

– Miután a kaptárból kipergetjük, majd leszűrjük, ugyanazt a mézet adjuk el a vásárlónak is – mutatta meg hírportálunkat a már üvegben aranyló idei termést Molnár Ferenc méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyei szaktanácsadója. Mint azt Molnár Ferenc méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója elmondta, a vevő nem tudhatja, hogy konkrétan milyen útvonalon jutott el az adott méz az áruház polcára, a termelőtől viszont biztosan azt kapja, amit valóban kizárólag a méhek készítettek. Nem adnak hozzá, és nem vesznek el belőle semmit – Általános gyakorlat az, hogy a kereskedők olcsón felvásárolják a mézet, majd magyar akácmézzel feljavítva árulják a boltokban. Az üzletek polcairól bárhol leveszünk egy üveg mézet, annak összetevői hellyel-közzel mindig ugyanazok lesznek. Ami nem természetes, hiszen minden kaptár, minden legelő más-más paraméterekkel bír. Magyarul, egy egységes mézkeveréket készítenek a palackozók, és ez kerül a boltokba. Minden üvegben ugyanaz a méz van, a termelőknél viszont nincs vegyítve, gyengítve. – Ezért mindenféleképpen azt ajánlom, hogy közvetlenül a termelőtől vásároljunk, mert nem adtak hozzá, és nem vettek el belőle semmit – hangsúlyozta Molnár Ferenc. Mint azt a szolnoki szakember elmondta, a magyar termelőktől jelenleg nem igazán veszik a mézet még a kereskedők sem, ha mégis, azt is töredékáron. Nyomott áron próbálják meg felvásárolni a készleteket – Jelenleg az akácméz kilogrammjáért ezernyolcszáz-ezerkilencszáz forintot kínálnak a termelőknek, de ha valaki el akarja adni most, azt mondják neki, hogy még nem vásárolnak. Jelenleg ugyanis a méznek még nincs szezonja, nyáron ezért mindig nyomott áron próbálják felvásárolni. Hiszen ilyenkor nagyobb mézvásárok még nincsenek, jellemzően ugyanis akkor kezdenek el mézet vásárolni az emberek, amikor elkezdődik a meghűléses betegségek időszaka, ami inkább a késő őszi, téli időszakot jelenti – magyarázta a szaktanácsadó. Már a télre készíti fel kaptárait Molnár Ferenc szolnoki méhész. Idén nem volt túl jó a méztermés az aszály miatt Fotó: Mészáros János

Molnár Ferenc arról is beszélt, hogy éppen ezért kellene tudatosítani a fogyasztókban, hogy a méz nem gyógyszer. – Viszont rendkívül jó immunerősítő hatással bír akkor, ha folyamatosan fogyasztják. Ha mindennap egy evőkanállal vagy kettővel megeszünk, betegségmegelőző hatással bír. Ha már köhögünk, lázasak vagyunk, akkor már ne várjunk tőle csodát, nem gyógyít meg... – hangsúlyozta a szakember. Közel ezerkétszáz termelő tevékenykedik a megyében Mint megtudtuk, megyénkben legalább ezerkétszáz méztermelő tevékenykedik, akikhez úgy a különböző rendezvényeken, város és falunapi programokon, mézvásárokon, termelői piacokon találkozhatnak a vásárlók. – Mindenkinek akadhat az ismeretségi körében egy-két termelő, akitől nyugodt szívvel vásárolhat, a kilónként közel öt-hatezer forintos bolti árhoz képest jóval olcsóbban, akár fele annyiért, ráadásul minőségi terméket – tette hozzá Molnár Ferenc. Kiszáradtak az Alföld méhlegelői Országos tekintetben felemás lett az idei méztermés – tudtuk meg Molnár Ferenctől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadójától. – A Dunántúlon, ahol volt kellő csapadék, nagyon jó lett a méztermés is. Viszont itt, az Alföldön, ahol nagyon nagy volt az aszály, katasztrofális. Mivel kiszáradtak a növények, nem volt virágpor, a méheknek nem volt mit enniük. Egy nagyon jó évben egy vándoroltatott méhcsalád méhlegelőnként akár több tíz kilogramm mézet is meg tud termelni. Idén viszont itt, az Alföldön egy méhlegelő a szokásos termésátlagnak csupán harmadát adta...

