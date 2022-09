Az utóbbi időben elmaradtak a napi bejelentések vízellátási problémákról, az illetékesek kiemelt prioritással dolgoztak a vízbázis rekonstrukcióján, fejlesztésén. A városvezetés megrendelte egy korábbi elzárt kút teljes helyreállítását, illetve egy teljesen új kút fúrását, aminek munkálatai nyáron megkezdődtek.

Ahogy arról a településvezető néhány nappal ezelőtt beszámolt: a program első része, vagyis a kútfelújítás elkészült.

– A teljesen új kút fúrása is megkezdődött, ami néhány héten belül szintén kész lehet. A két kút várhatóan önmagában 850-1000 liter per perc közötti kapacitással fog hozzájárulni a város vízellátásához, ami körülbelül fele a város teljes vízigényének. A fejlesztéssel lehetőség lesz a többi négy kút karbantartására is – mondta Sallai R. Benedek, hozzátéve: amint lehet, az új víztorony felállítása is megtörténik.