– Az idei súlyos aszályhelyzet a vonuló madarainkra is komoly hatással volt. A fehér gólyák kicsit később érkeztek, mint szoktak, a vízhiány pedig nem tett jót a költési időszakuknak. Sajnos sok fióka elpusztult, az életben maradt kicsinyek a megszokottnál nehezebben tudtak táplálékhoz jutni, emiatt nem erősödtek megfelelően, késve repültek ki. Vannak olyan egyedek, melyek sajnos nem is tudtak elindulni – kezdte beszámolójában Pálinkás Csaba.

A Magyar Madártani Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Helyi Csoportjának elnöke kiemelte, a többség természetesen útra kelt, a fehér gólyák már augusztus közepén csapatokba verődtek és megkezdték hosszú vándorlásukat.

Szépen sorban eltűnnek az égboltról a klasszikus „nyári” madaraink, fokozódik az évről évre lezajló tömeges madárvonulás, a gólyák és fecskék után elindul a „színes társaság” is. Így a sárgarigók, a szalakóták, a gyurgyalagok, melyek egy picit elviszik magukkal a nyár színeit is

– sorolta az elnök, hangsúlyozva, hogy azért nem kell szomorkodniuk a természetbarátoknak, azoknak, akik örömmel figyelik a madarakat, hiszen rengeteg megfigyelhető madárfaj érkezik hozzánk északról, északkeletről.

Az őszi vonulással tehát valóban csökken Magyarország, így térségünk madárállománya, ám néhány héten belül az Eurázsia északi térségeiből és a hegyvidékekről érkező átvonulókkal és a nálunk telelőkkel ismét növekszik a faj- és egyedszám. Aztán az etetőknek és a téli itatásnak köszönhetően a lakossági madármegfigyelések száma is emelkedik.

– A leglátványosabb lúd- és darucsapatok még váratnak magukra, de azért mindig érdemes az eget kémlelni, mert az égi vándorlás zajlik. A barna- és hamvas rétihéjáink helyét szépen lassan átveszik a kékes rétihéják, a kis- és tövisszúró gébicsek helyére ősszel nagy őrgébicsek érkeznek. Megjelennek a cinegecsapatok és a pintyfélék is – vetítette előre Pálinkás Csaba.

Minden évszakban érdemes kémlelni a szárnyasok érdekfeszítő világát

Nyáron szinte hozzátartoznak a programokhoz a jó kirándulások, melyeket össze lehet kötni a madarak megfigyelésével is. A természetbarátoknak, madármegfigyelőknek az őszi és téli időszakban is csodás élményeket biztosít a környezet, hiszen akkor is különleges madárfajokat lehet megfigyelni a térségünkben is.

– Elég, ha csak a daruvonulást említem, az nagyon különleges látványt nyújt minden évben. De a madárbarátoknak biztosan jó érzés megfigyelni a cinegéket is a kertekben.

Egy biztos, minden évszakban érdemes túrára indulni, és madarakat megfigyelni

– mondta el Rimóczi Árpád.

– Én rendszeresen szervezek madármegfigyelő utakat akár csak a városban, de akár a Tisza-tóhoz is. Aki érdeklődik, szívesen várom – tette hozzá a túravezető, aki szeptember tizenhetedikén délelőtt tíz órától a Verseghy Ferenc Könyvtár szervezésében Szolnokon várja egy tiszaligeti túrára a természetbarátokat.