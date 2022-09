Egy Kolozsvári úti lakóközösség segítségért fordult szerkesztőségünkhöz a közelmúltban. A közterületen tapasztalt áldatlan állapotokat panaszolták el nekünk, s bár elmondásuk szerint többször fordultak már illetékes hivatalokhoz és hatóságokhoz, végleges megoldás azonban még nem történt az ügyükben. A szolgáltató szerint a helyzet orvosolható lenne.

A panaszosok szerint a Kolozsvári út mentén élők és az ott közlekedők nevében döntöttek úgy, hogy jelzik a problémát. Elmondásuk szerint a négyemeletes épületek mellett lévő fák ágai olyan szinten hajlanak be a járdára, hogy azok a gyalogos közlekedést is akadályozzák. A növények a járműparkolást is nehezítik, az autókat pedig megcsikargatják.

Hozzátették azt is, hogy a hulladékgyűjtő edényzetek telítettsége miatt sokan a szigetek mellé helyezik el a szemetüket, a szemétszállítás pedig nem terjed ki a földön heverő hulladékokra.

Ráadásul a volt rádió épületének környékét a fedél nélküliek egy csoportja illemhelynek használja, vagy éppen ott dobják el a csikkeket és az italos flakonokat. Problémáikat jelezték már az illetékes hivataloknak és hatóságoknak, eddig eredménytelenül, fogalmaztak a környék lakói, akik most az aláírásgyűjtésen is elgondolkoztak.

Általában ilyen a helyzet a kukaürítés előtt... Beküldött fotó



Hírportálunk a felvetés kapcsán az NHSZ cégcsoporthoz fordult.

– A városban nem az említett Kolozsvári úti környék az egyetlen terület, ahol a hulladékgyűjtő szigetek mentén valóban ennyire elfogadhatatlan a helyzet – kezdte válaszát Lits László ügyvezető igazgató.

– Cégünk szolgáltatóként működik, a megbízásokat szerződés szerint teljesítjük.

Megoldás lenne, ha az érintett lakóközösség több hulladékgyűjtő edényzetet rendelne meg, vagy ha a társasházak gyakrabban rendelnének meg ürítést, mert tapasztalhatóan a környezetükben a jelenlegi egyhetes járat kevésnek bizonyul.

– Munkatársaink ezen a területen minden hétfőn többletmunkával és idővel takarítják fel a sziget környékét, de másnapra a renitensek miatt visszaáll az áldatlan állapot. Az NHSZ csoport régóta végez a lakosság körében környezet és természetvédelmi szemléletformálását, és bár sajnos vannak még e tekintetben problémás gócpontok, de a város egészében javuló tendenciát látunk – emelte ki Lits László.

Az NHSZ dolgozóinak többletmunkájának köszönhetően, ha csak rövid időre is, de megtisztul a sziget Beküldött fotó



Az ügyvezető igazgató elmondta, a fák metszése, a közterületi szemetelés, piszkítás önkormányzati, illetve hatósági feladatkör, amelyre nekik nincsen jogosítványuk. Ellenben lenne a közterület-felügyeletnek, vagy a rendőrségnek, melyek szabálysértési-, vagy akár még komolyabb büntetőjogi eljárást is indíthatnak. A szabályszegőket azonban csak tettenéréssel csíphetné nyakon, ehhez azonban – akárcsak társaságuknak az illegális szemetelők rajtaütésekor – a lakosság segítségére is szüksége van – tette hozzá.