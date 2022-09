– Több mint négyszáz méteren újult meg a kerékpárút – számolt be róla Varga József. – Többen is jelezték felém, hogy fontos lenne rendbe tenni ezt a szakaszt, amit a kitartó munkának köszönhetően meg is valósítottunk. Így a településen élők ismét biztonságosan használhatják azt a jövőben – emelte ki a községvezető.

A kerékpárút fontos szerepet tölt be a helyiek életében, sokan például a munkába járáshoz is igénybe veszik. Ezenfelül a Tiszakanyar elnevezésű projekt túraútvonalát is kiegészíti.

– Varga József polgármester példamutató munkát végez, szoros kapcsolatot ápol a helybéliekkel, és törődik az elképzeléseikkel – hangsúlyozta dr. Kállai Mária. – A településen számos fejlesztés megvalósulhatott az utóbbi időkben, melyhez nemcsak az önkormányzat, hanem a lakosok elszántságára is szükség volt – tette hozzá az országgyűlési képviselő.