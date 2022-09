Több önkormányzati épületét is átalakította, felújította Örményes az elmúlt időszakban, többnyire a Magyar Falu Program segítségével. A korszerűsítések a közelgő energiaválság miatt kiemelt jelentőségűek, a nemrég megújult polgármesteri hivatalban például harmadannyi területet kell fűteni ezentúl, ráadásul a villamoshálózat is megújult.

– Tavaly nyáron kezdtük el a felújítást, melyre ötvenmillió forintot nyertünk el a Magyar Falu Programon – mondta a polgármesteri hivatal korszerűsítéséről Török Tamás polgármester.

A hivatal eddig két, összeépített épületből állt, a nagyobb területű a rendszerváltás előtti tanácsháza volt. Az átalakításnak köszönhetően ebből teljes mértékben ki tudtunk költözni, a kisebb, alsó épületbe

– magyarázta.

Mint azt a településvezető elmondta, ezzel a lépéssel rengeteg energiát takarít meg az önkormányzat, hiszen ez is volt a cél.

– Az eddig fűtendő helyiségek száma egyharmadával lecsökkent, ezzel rengeteg energiát spórolunk meg. Távlati terveink szerint egyébként a Glaser-kastélyból ide helyezzük majd át a könyvtárat, de egy darabig a kiürített részt csupán a fagyásveszélytől óvjuk csak meg – tette hozzá.

A munkálatok összesen négyszázhuszonöt négyzetméteren zajlottak, ezek között több, energiahatékonyságot növelő fejlesztés is történt.

– Az elavult, régi ablakokat, melyeket még a hetvenes-nyolcvanas években helyeztek be, háromrétegű, hőszigetelt ablakokra cseréltük, ezzel is rengeteg energiát tudunk megspórolni. A tetőre egy öt kilowattos napelem került, emellett a világítástechnika is megváltozott, ugyanis a teljes villamoshálózat megújult, és LED-es izzókra váltottunk – sorolta az újításokat a polgármester. Hozzátette, emellett a tetőhéjazatot is lecserélték, de megújultak a fal- és padlóburkolatok is. A plafonra álmennyezet is került, melynek szintén jelentős szerepe van a fűtésköltség csökkentésében.

Az új épületrészben emellett felújították a mosdókat, és egy étkezőrészt is kialakítottak az ott dolgozóknak, ami korábban nem volt.

Török Tamás elmondta, bár a radiátorcsere a pályázati összegbe már nem fért bele, de a korábban felsorolt átalakításoktól is jelentős költségcsökkentést remélnek. Két éve a szintén önkormányzati fenntartású Glaser-kastélyt korszerűsítették mintegy nyolcvan millió forintos pályázati forrásból, a kazánokat és a nyílászárókat energiahatékonyra cserélték, illetve hőszigetelték az épületet, amely mellé egy teljes napelempark is épült.

A korszerűsítések és a hivatal működésének racionalizálása ellenére minket sem kímél majd a rezsiköltségek drasztikus növekedése.

– Decemberig szól a szerződésünk a szolgáltatókkal, ez azt jelenti, hogy jövő év januárjától csak a gáz ára akár százötven százalékkal nőhet majd, ha csak nem történik valamilyen változás az energiapiacon – mondta a jövőre nézve a polgármester.

Az óvoda fűtése is jelentős átalakuláson ment át

A napokban fejeződött be az örményesi óvoda energetikai korszerűsítése, a felújításra a Magyar Falu Program pályázatán nyert mintegy harmincmillió forintot a település.

– A támogatásból kicseréltük a régi, korszerűtlen gázkazánt, a nyílászárókat, valamint a fűtőtesteket. Az átalakítással jóval energiahatékonyabbá válik az épület, melyre a rezsinövekedés miatt most nagy szükség van – mondta hírportálunknak Török Tamás polgármester. Hozzátette, emellett az óvodára korábban kihelyezett napelemek is növelik az épület energiahatékonyságát.