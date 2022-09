– A cél az, hogy a fiatalokhoz közelebb hozzuk az egyenruhás világot, hogy megismertessük őket a szervezetek feladataival és megmutassuk, hogy nem kell tartani a rendvédelmi szakmáktól. A pályaorientációs programmal hagyományt szeretnének teremteni, terveink szerint hasonló bemutatókat tartunk majd más iskolákban is – tette hozzá az alezredes.

A fiatalok érdeklődését látva, lehet ennek jövője, az újszászi diákok nagy lelkesedéssel figyelték a rendőrök, tűzoltók és katonák bemutatóit, érdeklődve hallgatták az előadásaikat.

Szívesen ültek be a szolgálati gépjárművekbe, öltötték magukra a személyes felszereléseiket és tanulmányozták a fegyvereiket. A program keretében elsősegélynyújtó interaktív bemutatót is láthattak, a fenntarthatóság jegyében egy elektromos autóval is ismerkedhettek, sőt még egy rabszállító gépjárműbe is beülhettek a fiatalok. A pályaorientációs nap tehát sikeres volt.

– És hasznos, illetve értékes. Az esemény célja ugyanis, hogy felhívjuk a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket a megjelenő szervezetek képviselnek, tagjaik ugyanis a nemzet érdekében teszik a dolgukat, ott vannak, ahol szükség van rájuk. Ezen a napon a fegyelem, a bátorság, a szervezettség, a felelősségérzet és a hazaszeretet volt középpontban – emelte ki Kovács Nándor Józsefné, a Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum igazgatója.