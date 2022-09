A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet főigazgatója is a prevenciós program sikerességéről szólt köszöntőjében. Ahogy Piroska Miklós elmondta, Szolnokon és a térségben nagy hagyománya van a szűrőprogramoknak, melyeken az elmúlt években több tízezer ember vett rész.

– A szűrések mellett fontos a szemléletformálás is, az egészségtudatosság elfogadtatása, ez utóbbin is dolgoznak kollégáink, akiknek nagy köszönet jár – hangsúlyozta a főigazgató.

Tegyük kisebb tányérra az ételünket!

Vajon gondolunk arra étkezéskor, hogy számít, milyen színű a tányérunk? Vagy idézzük csak fel, szoktunk vacsorakor virágot tenni az asztalra? Ahogy arról a rendezvény sztárvendége, Stahl Judit előadásában szólt, nem is gondolnánk, mennyi minden befolyásolja az egészségünket étkezéseinkkor. Az Edd magad egészségesre! című előadásában azokat a kérdéseket boncolgatta, mint például, mit együnk, mi az étel, hogyan együnk.

– Fontos, hogy az étel természetes alapanyagokból készüljön. Ha lehet, megbízható forrásból, piacról, termelőtől szerezzük be az élelmiszereket. A nagyáruházak ugyanis nagyon sok „csapdát" rejtenek számunkra, úgy irányítják az embereket, hogy a nem feltétlenül egészséges termékeket válasszák – sorolta Stahl Judit. – Az is nagyon fontos, hogyan étkezünk. Fontos, hogy legalább húsz perc legyen egy étkezés, hogy az „agyunk is jól lakjon", és ne használjunk nagy tányérokat, a kisebb tányéron ugyanis többnek látszik az étel – mondta el az egykori műsorvezető, a hazai gasztroélet meghatározó alakja, aki az egészséges étkezés iránt is érdeklődik.

– Egyrészt a sütés-főzéshez kapcsolódóan, másrészt anyaként, harmadrészt pedig azért, mert, bár ezt kevesen tudják, valamikor molekuláris biológusnak készültem – tette hozzá Stahl Judit.