Karcagon szombaton a Nagyvénkertben folytatódott a Déryné Kulturális Központ által szervezett családi nap. A délután során több százan eljöttek meghallgatni az Irigy Hónaljmirigy műsorát, a gyerekek kézműveskedtek, népi játékokat próbálhattak ki, a Bringaakadémia kerékpáros ügyességi pályát épített itt fel. Fellépett még a Csimota zenekar és a Bruno X Spacc is, de volt kutyás bemutató Ferenczi Sándorné kiképző jóvoltából, interaktív játék is. A népi ételek közül babgulyást kóstolhattak a jelenlévők, de keresték a városrész legfinomabb süteményét is. A zsűri 17 háziasszony, lány – a 8 évestől a 71 évesig – édes és sós süteményéből választotta ki a legízletesebbeket.