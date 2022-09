– Bár nehéz időket élünk, és az ismert energiaválság miatt Európa-szerte, így hazánkban is sorra takarékoskodnak, vagy drasztikusabb esetekben zárnak be az idegenforgalmi ágazat szereplői közül strandok, szállodák, éttermek, konditermek, ám a mi vonatkozásunkban erről szó sincs – szögezte le elöljáróban Ábel István, a Véső úti Sportközpont létesítményvezetője.

– Hangsúlyozom: nem zárunk be! Miután véget ért a nyári szezon, kollégáimmal áttekintettük az üzemeltetési és felhasználási adatokat a Véső úti fürdőben, és – ahogyan minden évben – idén is az őszi-téli vendégforgalomhoz igazítjuk a szolgáltatásainkat. Ez nem új keletű döntésünk, hiszen ezeket a változtatásokat a létesítmény átépítése előtti időkben is megtettük, majd pedig az újranyitás után is ezt a rendet követjük.

Általános tapasztalatuk az, hogy az őszi iskolakezdéssel a gyermekvendégeik, illetve az őket kísérő szülők, családtagok száma jelentősen lecsökken.

Az is mindenkori megfigyelés, hogy a nyári szezon után a késő délutáni, esti forgalom is gyérül

– mondta Ábel István.

A létesítményvezető felsorolta, mi módosult szep­tember elsejétől a Véső úti Strandfürdőben.

– Módosul tehát a nyit­vatartás rendje: mindennap, hétfőtől vasárnapig, beleértve az ünnepnapokat is, a létesítmény reggel hattól este hat óráig, a pénztár délután ötig lesz nyitva. A vendégeknek este fél hatig a medencét, hatig pedig a fürdő területét el kell hagyniuk.

A délutáni úszóidő három órától kezdődik, a délelőtti változatlan marad. Tehát az egyes időpontokat a napi vendégforgalomhoz igazítottuk.

– Szintén a vendégkör számának leszűkülése miatt szüneteltetjük a gyermek-, valamint a pipamedencét, és nem működnek a látványelemek, illetve a csúszda sem üzemel – számolt be hírportálunknak az őszi szezonátállás változásairól Ábel István.