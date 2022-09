A Debrecenben működő Cívis Szociális Étkezési Központ biztosítja az ételt, melyet naponta szállítanak át a nagyvárosból a községbe. Az igénylők délután vehetik át a kiporciózott, lecsomagolt ebédjüket a Széchenyi úti Civil házban.

Az ingyenes étkezés igénylése nincs kötve az illető anyagi helyzetéhez, bár az előírás, hogy az érintett hasonló támogatásban máshonnan ne részesüljön és tizennyolc év feletti legyen.

– Augusztus másodikától osztjuk az ingyen ebédet – számolt be róla Virág József polgármester.

Az elején százhuszonöt igénylővel indultunk, múlt héten ez a szám már kétszáz fölé emelkedett. Úgy gondolom, ez elég szép létszám ahhoz képest, hogy kis község vagyunk.

– Népszerű lett ez az ebédeltetés. Van, aki azért kéri az ételt, mert rászorul, de van, aki azért él a lehetőséggel, mert idős, beteg, vagy egyszerűen csak egyedül él, és nagy könnyebbség számára, ha nem kell a főzéssel bajlódnia – mutatott rá Virág József.

A polgármester elmondta, már több éves vágyuk vált valóra most a népkonyhával. A debreceniekkel is felvették már egy éve a kapcsolatot, de igényelt némi időt többek között a Civil Házban az ételosztás engedélyeztetése, ehhez meg kellett felelniük az előírásokban szereplő feltételeknek.

A leszállított ételt önkéntesek osztják ki az igénylőknek, akik ellenszolgáltatás nélkül vállalták magukra e feladatot. Ahogy Péntek Csilla is.

Tevékeny ember vagyok, polgárőrködöm is. Amikor láttam a felhívást, rögtön jelentkeztem

– árulta el hírportálunknak.

– Úgy gondolom, aki tud, az segítsen, ez emberség kérdése. Hétfőtől péntekig napi két órányi munka az ételosztás, ez nekem nem jelent gondot. Én azt vallom, a mai világban sokaknak egy tányér meleg étel is nagy segítség lehet. El kell fogadni, és megköszönni – nyilatkozta Péntek Csilla.

– Azt tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbb a népkonyha, az emberek folyamatosan jelzik nekünk is, hogy szeretnék igényelni az ebédet. Legutóbb már kétszázharmincegy helybelit étkeztettünk. Kis községben gyorsan terjednek a hírek, hallják egymástól az emberek, hogy finomak és megfelelő mennyiségűek az adagok. Mi is elég pozitív visszajelzéseket kapunk, bár nyilván nem szerethet mindenki minden fogást. De elég változatos az étrend, így bárki találhat az ízlésének megfelelőt. Az igénylők száma is azt mutatja, hogy sokaknak ízlik az így kapott ebéd – mondta Péntek Csilla.