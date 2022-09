1. Elképesztő felvételeken örökítették meg a Tiszában nyugvó hajóroncsokat

A Dunán még évtizedekkel a háború után is van mit keresni a folyó medrében. Bár a hajózási útvonalat amint lehetett, azonnal megtisztították a hajó- és hídroncsoktól, még napjainkban is hevernek ilyen emlékek többek között megyénk folyójában, a Tiszában is. A roncsokról készült fotók rengeteget elárulnak a hajók végóráiról.

2. Emberi maradványokat is találtak a hetvennyolc éve lezuhant bombázó mellett

Majdnem napra pontosan négy évvel azután, hogy 2018 augusztusában az akkor is sekély vizű Duna Csepel-szigeti szakaszánál egy 1944-ben lezuhant B-24 Liberator típusú amerikai bombázórepülő roncsdarabjaira bukkantak arra járók, idén nyáron e gép újabb részeit sikerült kiemelni az ugyancsak alacsony vízállás miatt.

Négy évvel ezelőtt bukkantak a lezuhant bombázó egyik szárnyára, melyet a szakemberek kiástak és kiemeltek. A lelet a szolnoki RepTárba került Beküldött fotó



3. Gerendára akasztott férfit találtak egy rákóczifalvi melléképületben a rendőrök

A Szolnoki Rendőrkapitányság két járőrparancsnoka, Szelindi Ádám és Huszka Norbert rendőr törzsőrmesterek szeptember 12-én hajnalban megjelentek egy rákóczifalvai ingatlannál, mivel elrendelték az ott lakó 64 éves férfi elővezetését. A rendőrök a melléképületben találtak rá a férfira, egy gerendára felakasztva.

A két életmentő rendőr: Huszka Norbert (balra) és Szelindi Ádám Fotó: police.hu



4. Két éven át hátborzongató megoldással lopta az áramot egy férfi Jászapátin

A Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el lopás megalapozott gyanúja miatt egy 28 éves jászapáti lakos ellen. A férfi 2020. augusztus 5. és 2022. szeptember 14. között otthonában illegálisan vételezett áramot oly módon, hogy korábban, az áramszolgáltató által levágott villanyvezetéket lakásába visszakötötte.

Fotó: police.hu



5. Üzletelés közben, a lakásán csaptak le a rendőrök a fegyverneki drogdílerre - videóval

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya nyomozást indított, miután tudomásukra jutott, hogy egy fegyverneki férfi kábítószerrel és illegális teljesítményfokozó szerekkel kereskedik. A nyomozók szeptember 9-én este Szolnokon csaptak le a kereskedőre, miután két vevőjét ellátta az általa árusított szerrel.