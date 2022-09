A felújításra azért volt szükség, mert az út már nagyon rossz állapotban volt a folyamatos kátyúzások, és karbantartások ellenére is. A sportpályához vezető szakasz ugyanis rendkívül nagy gépjármű és kerékpáros forgalmat bonyolít le, emellett az átlagosnál magasabb a mezőgazdasági járművek forgalma is, mivel a település egyik külterületi útjára csatlakozik. Az érintett szakasz közelében két élelmiszerüzlet, két buszmegálló, egy iskola és két vállalkozás is található.

Mint azt Nardai Dániel projektmenedzser korábban hírportálunknak elmondta, a fejlesztéssel jelentősen javulnak a településrészen élők életkörülményei. Az út állapota miatt ugyanis gyakoriak voltak a közlekedési konfliktusok, balesetveszélyes helyzetek.

A település számára fontos beruházás a Belügyminisztérium támogatásával, valamint önkormányzati önerő biztosításával valósult meg, huszonhárom és fél millió forintból.