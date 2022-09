– Csak nemrég, februárban álltunk itt utoljára, amikor bejelentettük, hogy elkezdjük a beruházást – nyitotta meg az erről szóló sajtótájékoztatót a helyszínen dr. Mosóczi László miniszteri tanácsadó, korábbi közlekedéspolitikáért felelős államtitkár.

– A 286 millió forintos beruházás nyitórendezvényén azzal kalkuláltunk, hogy a munkálatokkal még idén ősszel végez a kivitelező. Szeptemberből alig telt el néhány nap, és újra itt lehetünk, ezúttal már a csomópont átadását ünnepelve. Szolnok közlekedési helyzete a városhatáron belül és kívül egyaránt folyamatosan javul, ahogy a szolnokiak a közösségi közlekedésben is komfortosabban utazhatnak.

A megyeszékhelyről Budapestre, Újszász és Cegléd felé is egyre több emeletes motorvonat szállítja az utasokat. A Volánbusz szolnoki telephelyére megbízható rendszerességgel érkeznek az újonnan beszerzett autóbuszok, 2018 óta pedig összesen hatvan, hagyományos hajtású új busz kezdte meg szolgálatát a megyében.

– A társaság flottája 164 sűrített földgázzal üzemelő járművel is bővül, ezek közel negyede, negyven környezetkímélő autóbusz Szolnokon áll forgalomba. A kormány azon dolgozik, hogy a közlekedés az ország minden részében kényelmesebb, gyorsabb, és biztonságosabb legyen – hangsúlyozta a miniszteri tanácsadó.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő megköszönte a beruházásban résztvevőknek, hogy jóval a novemberi határidő előtt elkészült az átépített csomópont.

– Szükséges az, hogy nagyobb biztonsággal, és a mai világukban érték az is, hogy gyorsabb tempóban lehessen megközelíteni egy kórházat. Akik erre közlekedünk nap mint nap, láthatjuk, hogy míg korábban itt mennyire feltorlódott a kocsisor, ezzel a nagyon praktikus megoldással miként tud egyszerűbbé válni mindannyiunk élete – hangsúlyozta a képviselő.

Hozzátette, a megye úthálózata az utóbbi években lépésről-lépésre fejlődik, az M4-es mellett épül a megye középső részén a 3224-es mellékút, valamint elkészült a szandaszőlősi elkerülő terve is.

Szalay Ferenc polgármester szerint az egészségügyi intézményeket többféle módon lehet segíteni, maszkokkal, különböző eszközökkel, adományokkal, valamint ilyen, közlekedést könnyítő beruházásokkal. Szintén ebből a célból már épül az intézményhez vezető kerékpárút is. Hozzátette, elmondható, hogy ma már vadonatúj kórháza van Szolnoknak, ugyanis tizennégymilliárd forintos fejlesztés valósult már meg, jelenleg pedig másfél milliárd forintból a régi tízemeletes felújítása, emellett az eszközpark megújítása is zajlik.

A polgármester megerősítette, hogy a héten elkészültek a Csáklya úti híd és a szandaszőlősi elkerülő építési tervei, melyet a különböző engedélykérések követnek.

Ez azt jelenti, hogy a kivitelezésre három-négy év múlva kerülhet sor.

A csomópont építése során a Tószegi út körülbelül négyszáz méteres szakaszát alakították át, ismertette a részleteket Kiss Boglárka, a beruházást végző Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője.

– A kivitelező lecserélte a kopóréteget, illetve a burkolati süllyedéseket is felszámolta. Emellett a lámpás kereszteződés is átalakult. Mindkét irányba kanyarodósáv épült, ennek megfelelően bővítettük ki a lámpás kereszteződést, ez a kórház biztonságos megközelíthetősége szempontjából meghatározó szerepet játszik. A beruházáshoz hozzátartoznak a különböző közmű-kiváltások, a taxiállomás és a buszmegállók áthelyezése is – sorolta a szóvivő, aki a jövőbeni fejlesztések kapcsán elmondta, megszületett a döntés az M4-es autóút Kisújszállásig tartó szakaszának megépítéséről, a kivitelezés határideje 2026.

Nagy mértékben fejlődött a megye és Szolnok közlekedése

Mint ahogy dr. Mosóczi László miniszteri tanácsadó a sajtótájékoztatón fogalmazott, Szolnok az egyik legfontosabb kedvezményezettje az elmúlt évek közlekedésfejlesztési erőfeszítéseinek.

– A Modern Városok Program részeként az önkormányzattal kötött megállapodásban első helyen vállaltuk, hogy a hetvenezres megyeszékhelyet négysávos úttal kapcsoljuk össze a fővárossal. Az M4-es teljes Pest megyei szakaszát megépítettük mintegy hatvankét kilométeren, ezzel lényegében megvalósult Szolnok bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba. Arról is gondoskodtunk, hogy az autóút forgalma folytatásának elkészültéig se zúduljon rá a város belterületi útjaira. Tavasz óta járható az M4-es lényegében elkerülő funkciót betöltő szakasza, egy új Tisza-híddal. Jász-Nagykun-Szolnok megye ma már délkeleti irányból is gyorsforgalmi úttal érhető el. A Békéscsabától Lakitelekig húzódó M44-es szintén egy új Tisza-híddal készült el, legutóbb Tiszakürtig – emlékeztetett az elmúlt időszak fejlesztéseire.