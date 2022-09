A Kinizsi Pál Gimnázium is részt vesz a Honvéd Kadét Programban – jelentette be az oktatási intézmény. Mindez azt jelenti, hogy választható tantárgyként tanulhatják a diákok a Honvédelmi alapismeretek tárgyat, melyből később érettségi vizsgát tehetnek, és tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjban is részesülhetnek. A Honvédelmi alapismeretek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvételi vizsgatárgynak számít – emlékeztetett a gimnázium.