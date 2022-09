Az időjárás nem volt kegyes a rendezvénysorozathoz, így sok program elmaradt, így például a sokak által várt Oláh Ibolya élő koncert is. Azért az érdeklődők így is találhattak számukra érdekes eseményeket. Bemutatkoztak a helyi művészeti csoportok, de láthatták a résztvevők a testvértelepülések hagyományőrző csoportjainak műsorát is. Ezen kívül volt arcfestés, egész napos kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, és interaktív gyermekműsor is.