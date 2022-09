A közelmúltban rendezte meg horgászversennyel egybekötött XIII. Hal- és Vadételfőző Versenyét a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület.

A pecaversenyre négyfős csapatok jelentkezhettek, horgászni egy bottal, úszós készséggel lehetett. A fogást megkönnyítendő, az egyesület előzőleg ötszáz kilónyi fogható méretű pontyot telepített a helyszínül szolgáló Csónakázó-tóba.

A vállalkozószellemű horgászok remek hangulatban lesték a kapást. Tizenöt csapat nevezett be a megméretésre, nem is csak helyiek vagy környékbeliek, hiszen még Bajáról is érkeztek versenyzők. A halak is haraptak a felkínált csalikra, volt, aki tizenhárom kilónyi pontyot fogott, megszerezve az egyébként pontozásos versenyen a győzelmet csapatának.

Az első helyezésnek végül a Ferro flex 2. örülhetett, másodikként a Bajai Sporthorgász Egyesület csapata végzett, a harmadik helyet pedig a Cibakházi Vegyesüzemi Horgász Egyesület pecásai szerezték meg.

A horgászattal párhuzamosan zajló főzőversenyre ezúttal a szokásosnál kevesebben neveztek be, bizonyára többeket jobban vonzott a Szolnoki Gulyásfesztivál. A bográcsban készült finomságokat háromtagú zsűri – Pálszabó Mihály mesterszakács, Fialka György, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke és Sípos László, a Magyar Halkolbász Lovagrend elnöke – értékelte.

Az első helyezést a Jászkarajenői Serfőző csapatának ítélték oda, amely őzpörkölttel és halászlével nevezett. Második lett vadkacsapörköltjével a Tószegi Vadkacsák csapata, harmadik pedig a Tószegi Senior Nyugdíja­sok csapatának csülkös babja. Egy különdíjat ért Horváth Árpád bajai halászleve­ is.

A versenyek alatt annak sem kellett unatkoznia, aki csak kísérőként, vagy nézelődni jött le a partra. A Magyar Halkolbász Lovagrend látványtöltést rendezett, és azt is megmutatták az érdeklődőknek, hogyan kell haltatárt készíteni.

A jó hangulatról a megméretések után Sülyi Károly nótaénekes gondoskodott. Olyan hatékonyan, hogy volt, aki táncra is perdült a tóparton­.