Izgatott gyermekek és türelmes szülők várakoztak hosszú sorban szombaton a Tisza-parton, hogy részt vehessenek a fesztivál legkedveltebb programján, a haltelepítésen.

– Szeretjük a természetet, horgászok és vadászok is, ezért voltunk kíváncsiak rendezvényre – mondta a sorban álló Mizsák József arról, miért látogattak ki a Tiszai Hal Napjára kislányával, Veronikával.

– Imádják a halat a gyerekek, otthon akváriumunk is van. A haltelepítés miatt jöttünk, de mindenképpen kóstolunk majd halételeket is. Én halászlevet, a gyerekek pedig sült halat – ezt már Forgács János válaszolta, aki kisfiával és kislányával látogatott ki a fesztiválra.

Egy vödörben három halat vittek a gyerekek közvetlenül a folyóhoz, majd útjukra bocsájtották a kecsegéket, melyeket Kalocsa mellől hoztak.

– Január elején szaporítottuk, majd fóliaházakban neveltük ezeket a kecsegéket, így értük el a viszonylag nagy méretet. A természetben egy kecsege öt-tíz dekás, ezek pedig harminc-harmincöt dekagramm körüliek. Hatszáz példányt hoztunk, kettőszáz kilogrammot – mondta a helyszínen Rideg Árpád haltenyésztő, halászati szakmérnök.

– Ünnepnap ez, hiszen a kecsege, melyet most telepítünk, kuriózumnak számít. Ebből a fajból éves szinten hatszáz kilogrammot szoktunk telepíteni, míg a többi fajból összességében hatszáz-nyolcszáz mázsát. Jelenleg a kecsege a horgászok számára nem fogható státuszban van. Nem védett, de nem foghatják ki, nem vihetik el. Az országos kecsegetelepítési programmal azt szeretnénk elérni, hogy lehetővé váljon két-három éven belül, hogy a kecsegét a fogható státuszba helyezzék át, és a horgászok korlátozott számban ugyan, de elvihessenek belőle – tájékoztatott Donkó Péter, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, a Szolnokon telepített halakat sorszámmal is ellátták, így a kutatóhalászatok során látják majd a szakemberek a súlygyarapodást, és a vándorlásuk útvonalát is.

A szolnoki Tiszai Hal Napja a Mihály-napi pásztorhagyományokhoz kapcsolódó rendezvény – mondta az eseményen Szalay Ferenc polgármester.

– Itt, a Tisza mentén mi úgy gondoltuk, bár itt is volt állattenyésztés, de jellemzőbb volt a halászat, a halból éltünk mindig. Ha megemlékezünk a hagyományokról, akkor nekünk ez a halhoz kapcsolódik, hiszen, ha a Tiszában nem lett volna ennyi hal, nem alakulnak ki a Tisza-menti települések annak idején. A másik fontos mondanivalója a természetvédelem, hiszen azok a gyerekek akik kapnak egy-egy kecsegét, és telepítik, úgy érzik, ez övé, a Tisza is a sajátjává válik, így a természet is. Így valószínűleg felnőttkorában is jobban értékeli majd, hogy ha egy kicsivel is, de hozzájárult ahhoz, a természet a kedvező irányba fejlődjön – hangsúlyozta a városvezető.

A fesztivál másik nagy érdeklődésre számot tartó eseményére, a főzőversenyre idén tizenhat csapat nevezett, akik három kategóriában mérték össze tudásukat.

Az elkészült munkákat négy, nemzetközileg is elismert mesterszakács értékelte. Mint azt a zsűri elnöke, Kocsis Zoltán olimpiai és világbajnok bronzérmes mesterszakács elismerte, nekik valóban nehéz dolguk volt.

– Olyan ételeket kóstolhattunk, melyekért minőségük miatt bátran lehetett volna akár pénzt is kérni. Komoly vita alakult ki a helyezésekkel kapcsolatban, de végül sikerült konszenzusra jutnunk. Az „egyéb” kategóriában halkolbászt, hamburgert, töltött káposztát és egyebeket is kóstolhattunk, ebből is látszik, mennyire széles a halkészítés spektruma – mondta az elnök.

A szolnoki Kinizsi Horgászegyesület volt az idei főzőverseny nagy győztese, hiszen egyéb kategóriában, és halászlében is elvitték az aranyérmet, de sült hal kategóriában is második helyezést értek el.

Jó hal kell a jó halászlébe, a többi csak körítés

– nyilatkozta a verseny után Pilák Imre, az egyesület elnöke.

Mint elmondta, negyven kilogramm halat hoztak a versenyre, melyből halfasírt, sülthal, halkolbász és pankómorzsás harcsa is készült, a halászlébe hat kilogramm halfilét és alaplébe való gerincet illetve fejet használtak fel.

– Nagyon régóta foglalkozom halfőzéssel, de bevallom férfiasan, azért tanultam meg halászlevet főzni, mert én nem szeretem. Hogy meg tudjam enni, nagyon jót kell belőle főznöm – vallotta az elnök.

A sült hal kategória első helyezését a Horgászcentrum Tiszafüred csapata nyerte el.

A fesztivál két napja alatt számos családi és gyermekeknek szóló programmal, ismert fellépőkkel, játszóházzal várták a látogatókat, akik mindeközben elektromos rollereket, és autókat is kipróbálhattak.

Gyakorlat teszi a halászléfőző mestert

A jó halászlé titka az, hogy az alaplevet minél többfajta halból készítse a szakács, tudtuk meg Magyar Tibortól, a Magyar Gasztronómiai Szövetség gasztronómiai érdeméremmel kitüntetett szakácsától.

– Ha összeáll az alaplé, válasszunk olyan betéthalat, amely tájjellegű, akkor a legfinomabb halászlé. Nagyon fontosak az arányok is. Bár a média most azt közvetíti, hogy az egészségünk érdekében tegyünk minél kevesebb sót az ételbe, ám ha ezt kivesszük az ételből, elvesznek az ízek. A fűszerek, és a hal íze is úgy jön ki, ha van az ételbe kellő só – hangsúlyozta a mesterszakács. Hozzátette, fontos, hogy a készítő tisztában legyen a használt halfajtákkal, a vadvízi és a halastavi hal elkészítési módja, és íze is más. Az utolsó titok pedig a sok-sok gyakorlás.