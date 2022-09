Bár az időjárás a Hild térről az Agóra aulájába szorította a kiállítókat, látványból és ízekből idén sem volt hiány. Míg Tiszaszentimre standján fűszerpaprika piroslott, Tiszaderzs színpompás szőnyegekkel, a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. zöldellő növényekkel, Rákóczifalva tésztáival, Túrkeve savanyúságokkal, Örményes pedig kézmű­vesremekekkel csábította az érdeklődőket. Kengyel idén is szépen fonott kosarait mutatta be a látogatóknak, többet Kiss Jánosné készített, a mesterséget a közmunkaprogramban tanulta meg.

Egy nagyobb bevásárlókosár körülbelül egy nap alatt készül el, de sok minden függ a vessző fajtájától, törésétől, állapotától. Változó, hogy mennyi idő alatt lehet megtanulni kosárfonást, de két hónap legalább kell hozzá

– mondta.

Tiszapüspöki szántóföldi és konyhakerti növényekkel érkezett a kiállításra. A településen jelenleg ötven közfoglalkoztatott dolgozik.

– Idén volt némi módosítás a létszámban, de a legtöbb helyet meg tudtuk tartani, igaz, egy kis önerő kellett hozzá. Azon dolgozunk, hogy fenntartsuk ezt a lehetőséget azoknak, akiknek szükségük van rá, és azokat a területeket is, amelyek fontosak számunkra, például a kertészetünket, fűrészüzemünket, vagy a térkőgyártást – sorolta Bander József polgármester.

Az egyik legfontosabb értékünkről, a munkáról szól ez a nap – így köszöntötte a jelenlévőket dr. Berkó Attila, az eseményt szervező Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője, megyei főispán arra utalva, hogy mindeközben állásbörze is zajlott az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

– Nagyon bízom benne, hogy a közmunkát meg tudjuk tartani az elkövetkezendő időszakban is, sőt, talán még tudunk rajta fejleszteni is. Mert az egyértelműen bebizonyosodott, hogy bár dinamikusan fejlődik a munkaerőpiac, és térségünkben is elsősorban munkaerőhiányról beszélünk, nem munkanélküliségről, mégis a közfoglalkoztatás egy szeletére mindig is szüksége lesz a társadalomnak – hangsúlyozta a főispán.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében él a munkaképes korú lakosság 3,6 százaléka – közölte beszédében Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára. Mint mondta: míg a 2016-os csúcsidőszakban több mint tizenháromezer közfoglalkoztatott dolgozott a megyében – ami országos szinten is kimagasló létszám –, a munkaerőpiaci helyzet javulásával, 2017-től folyamatos csökkenés tapasztalható. 2022-ben átlagosan alig több mint négyezer ember vett részt megyénkben a közfoglalkoztatási programokban.