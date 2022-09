Sorra érkeznek a hírek, hogy a megyeszékhely egyik másik vendéglátó egysége bezár. A növekvő költségeket, kiadásokat nem egyszerű kigazdálkodni, a forgalom csökken, a bevétel elmarad a várttól, a szektorban bizonytalanság uralkodik. Akadnak viszont vendéglátó egységek, ahol kitartanak.

– A nehézség, hogy a költség oldal olyan mértékben növekszik, amit az árak emelésével nem tudunk követni és minden változtatás a minőség rovására megy.

Ha felszolgálóból a három helyett csak kettőt foglalkoztatunk, akkor hosszabb lesz a várakozási idő, ami a vendégek körében elégedetlenséget szül. Amennyiben a nyitva tartást változtatjuk meg, elesünk a bevétel egy részétől

– vázolta a problémát Fazekas Balázs, a szolnoki Liliomfi Étterem vezetője.

A rezsi költség majdnem négyszeresére növekedett, a közművekkel a szerződésük viszont az ő esetükben márciusig szól.

– A mi szegmensünk kevésbé árérzékeny, de vélhetően eljön az idő, hogy csökken az étteremlátogatás száma náluk is, már nem heti háromszor, hanem csak kétszer jönnek. Amint a bevétel drasztikusan csökken még nehezebb helyzetbe kerülünk – emelte ki.

A szolnoki étteremben egyelőre tehát nem terveznek változtatásokat.

Bizonyos helyeken energetikai fejlesztésekbe fogtak, szigetelik az épületet, hogy csökkentsék a fenntartás költségeit.

A tiszaföldvári Spencer Bistro tavaly pályázatot is nyert a korszerűsítésre, a konyhai eszközöket, a gépek zömét takarékosabbra cserélték.

– Nehéz egy-egy embert hirtelen pótolni. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, a csapat hatvan-hetven százaléka a kezdetek óta nem változott. Azonban tény, hogy akár egy futárt sem egyszerű találni, ha szükség van rá – mondta Biacsi Annamária, a tiszaföldvári Spencer Bistro vezetője.

Takarékosan üzemeltetik a konyhát, annyi alkalmazottal, amennyi elengedhetetlen a működéshez. A svédasztalos, korlátlan ételfogyasztást biztosító működést fel kell adniuk.

– Jelen állás szerint nem lehet plusszal üzemeltetni, eddig próbáltunk minden akadálynál például a járvány vagy éppen a tavaszi élelmiszer áremelkedés alkalmával számolni és emelni a fizetendő összeget.

Sajnos ez így nem megy, ahogy az országban nagyon sok helyen, így nálunk is az „amennyit eszel, annyit fizetsz” elv irányába megyünk el. Tehát kilogrammos ára lesz az ételnek, ezzel teljesen kiszámíthatóvá válik a fogyasztás.

– Próbáljuk felvenni a lépést, hogy megmaradjon a korlátlan jelleg. A levesek, desszertek fix árasok lesznek, míg a főételt, a köretet, salátát pedig kilogrammos árban kínáljuk– fejtette ki.

A nyitvatartási időt is a forgalomhoz igazítják, októbertől csak délután négyig lesznek nyitva.

– A forgalom kilencven százaléka háromig érkezik be.

Havi lebontásban mind energiában, mind kifizetett bérben sokat jelent az a napi egy óra, amennyivel kevesebbet leszünk nyitva

– magyarázta.

Biacsi Annamária elmondása szerint az ő esetükben az élelmiszer áremelkedés egyelőre nagyobb gond, mint a rezsi.

– Energia árakkal a jó szolgáltató és a megfelelő szerződés miatt 2023. év végéig egész jók vagyunk, addig pedig csak reméljük, hogy helyreáll a rend a világban is. Bízunk abban is, hogy a későbbiekben további fejlesztésekre újabb pályázatokat adhatunk be – tette hozzá.

A működés átszervezésével próbálnak talpon maradni

Észrevehetően csökkent a forgalom szeptembertől a szolnoki főtéren működő New York Bistroban is. A tapasztalatok szerint az időjárás is befolyásolja a fogyasztási kedvet.

– A alapanyagár júliusban drasztikusan emelkedett, az ételek árának növelését csak egy ideig tudtuk halogatni, hiszen a vendégek megtartása igen fontos nekünk. Végül meg kellett lépni az árkorrekciót nálunk is, ami egyelőre kitart – mondta Mériné Geschitz Rita, az egyik üzletvezető.

Az energiaáremelés őket sem érinti, jövő év végig a szerződésbe foglalt áron fizetik a rezsit. Előre tekintenek, bővítésben gondolkoznak, igyekeznek megtartani az alkalmazottakat.

– A konyhát bővítenénk, ennek köszönhetően új ételek kerülnének az étlapra, bevezetnénk a heti kínálatot, így vélhetően a dolgozóinkat is megtarthatnánk. A korszerű eszközök beszerzése mellett a működést hatékonyabbá szerveznénk – számolt be a tervekről.