Jászkunság 22 perce

Komoly bírság szabható ki a felelőtlen állattartókra

Az egyedi azonosítás a kutyáknál is fontos a tulajdonjog igazolása és egészségügyi szempontból. Ennek ellenére az évente szükséges veszettség elleni oltáskor gyakran szembesülnek vele az állatorvosok, hogy a négylábú nincs csipeltetve, pedig enélkül a vakcina nem adható be. Ráadásul az esetet kötelességük jelezni az illetékes hatóságnak, mely komoly bírságot is kiszabhat a gazdára.

Köllő Judit Köllő Judit

Fotó: MW-Archív

– A kutyatartókat törvény kötelezi rá, hogy mikrocsippel megjelöljék az állataikat – szögezte le dr. Győri Dorottya martfűi állatorvos. – Ezt akkor kell elvégeztetni, miután az eb betöltötte a négy hónapos kort. Ezáltal bármikor beazonosíthatóvá válik, továbbá csak így adható be számára a veszettség elleni oltás. Máig sokan meglepődnek azon, mikor mondom, hogy a csip nélküli kutya oltása nem regisztrálható. Többen attól tartanak, hogy a művelet fájdalmat okoz kedvencüknek, holott erről szó sincs – magyarázta a szakember. A mikrocsip hiánya állatvédelmi bírságot von maga után. Ezt – attól függően, hogy az ebtartó milyen mulasztást követett el – több hatóság is kiszabhatja, melynek összege akár hetvenötezer forintra is rúghat. – Nemcsak a büntetés elkerülése miatt fontos mindez, hanem a kutyák egészsége és azonosítása érdekében is – folytatta az állatorvos. – A csipet a kutya nyakának bal oldalán találjuk meg, ami egy számkódot rejt, melyet kizárólag állatorvos segítségével lehet leolvasni – akár telefonon keresztül –, így könnyen visszakereshető a gazda. Dr. Győri Dorottya arra is kitért, hogy a legtöbb felelős állattartó odafigyel kutyája egészségére, ám sokan még mindig nem veszik elég komolyan az olyan betegségek jeleit, mint például a szívférgesség. A szívférgességet egy fertőzött szúnyog csípése okozza. A jó hír az, hogy egy csepp vérből, körülbelül tíz percen belül kimutatható az eredmény – mondta a szakember. – Mindent egybevéve viszont kijelenthetem, hogy a hozzám járó állattartók felelősen végzik a dolgukat. Számtalan örökbefogadót említhetnék, akik szorgalmasan hozzák a rendelőnkbe a kutyájukat, így vigyázva az egészségére. A kis kori kötelező oltásokat követően rendszeresen oltjuk is őket veszettség ellen – tette hozzá az állatorvos. Mindig elszomorodik, ha megpillant egy kóbor négylábút A szolnoki Kiss Zsófia több állatotthonnak önkénteskedik az országban, és kifejezetten fontosnak tartja a felelős állattartás nyomatékosítását. – Mindig is szerettem az állatokat, ezért összeszorul a szívem, ha megpillantok egy kóbor ebet. Védtelenek, és nem ők tehetnek arról, hogy nincs otthonuk – vélekedett a fiatal önkéntes. – Több kutyát befogadtam már, és próbáltam gazdát is keresni nekik, felemás sikerrel. Sajnos úgy veszem észre, hogy még mindig rengeteg a kóbor négylábú az utcákon. Ezért is van jelentős szerepe a mikrocsipnek, amely révén könnyen kideríthető egy kutya előélete.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!