A borongós idő sem vette el a családok kedvét, hogy reggel kerékpárral induljanak a munkába és az iskolába. Az európai autómentes napot évek óta Bringás reggelivel indítják Szolnokon. A program az autózás helyett a közösségi közlekedés használatára helyezi a hangsúlyt, a kerékpározás és gyaloglás mellett érvel.

– Tavaly véletlenül láttam meg a felhívást, idén már figyeltük az alkalmat. Egyébként is zömmel kerékpárral járunk, ilyenkor csak kisebb kitérő a Kossuth tér. Bár most már hűvösebbek az idők, a gyerekek nagyon várták a Bringás reggelit, így eltekertünk idáig. A meleg tea nagyon jól esett és a választott pogácsából is ettek néhány falatot – mondta egy szolnoki édesanya.