A parkba tervezett kézműves és gyermek programokat nem tartották meg, az Iszkiri zenekar koncertjét is a Dérynébe hozták be. A veterán autós találkozó résztvevői is kevesebben voltak az eső miatt, délután azonban felvonultak a város utcáin. Az esti koncertek a Kálvin téri színpadon azonban már szakadó esőben zajlottak, de a közönség kitartott és lelkesen tapsolt kedvenceiknek.