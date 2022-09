Immár hagyomány, hogy a tiszazugi városban szeptember végén rendezik meg a Múzeumok Őszi Fesztiválját, amikor az intézmény kertje izgalmas programokkal telik meg.

Az idei év különlegessége, hogy ezen alkalomból nyitották meg „A Tömlöc- Alvilági kaland a bűn és büntetés világában” című interaktív tárlatot.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester ünnepi beszédében elmondta, egyfajta lakossági és városvezetői igény volt, hogyan lehetne a helyi turizmust fejleszteni, ezzel kapcsolatban TOP pályázatot kerestek.

– A kiállítás témája adta magát. A helytörténeti múzeum börtönként működött korábban, az egykori kerületi házat a hivatal használja jelenleg. A rácsok mögött hosszabb rövidebb ideig raboskodtak a betyárok, itt döntöttek a sorsuk felől, ezt a világot idézi vissza a kiállítás – foglalta össze.

A háromszázmillió forint értékű projekt két részre osztották, már tavaly elkészülhetett a szabadstrand infrastrukturális fejlesztése, a múzeum hátsó kapuját is megnyitották, így teremtve kapcsolatot a sport és a kultúra között.

A múzeum új épületének fontos feladata, hogy kisebb-nagyobb közösségeink felé közvetítse a helyi értékeket, identitásunkat, múltunkat, melyről nem szabad megfeledkezni

– emelte ki Győri-Papp Judit, a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei közgyűlés tagja.

A tárlatot rendező Hegedűs Krisztián, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatóhelyettese a részletekre is kitért.

– A kiindulási pont a Nagykun kerület, ennek kapcsán zajlott a fejlesztés. Föld alatti pincerendszerben közel kétszáz négyzetméteren járhatóak végig a betyárvilághoz kapcsolódó bűnök és büntetések, nagykun kapitányok. Helyi témákat helyeztük előtérbe. A látogató megismerheti például Fazekas Dávid történetét, aki kötődött a Jászkunsághoz. Megjelennek az akkori világ karakterei, így a falusi bíró, a hóhér, a csendbiztos, vagy éppen az orvgazda – magyarázta.

Az érdeklődőket levéltári dokumentumok alapján készített hanganyagot és tablók vezetik végig a betyárvilágon.

Az interaktív jelleget a célba lövő játék, egyensúlyi gerenda, a kipróbálható deres vagy korabeli ruhamásolatok is biztosítják.

– A tizenkilencedik század elején népszerű volt a betyártéma, még a fővárosban élők gondolatait is megmozgatták a fosztogatók. Zöld Marcit például sokfelé bújtatták, a haramia sorsa Öcsödön teljesült be, elfogták, majd felakasztották. De állítólag Rózsa Sándor is élvezte a kunszentmártoni börtön vendégszeretetét – elevenített fel beszédében néhány történetet dr. Szende László Kulturális és Innovációs Minisztérium Múzeumi Főosztályvezetője. Hozzátette: az állam mindig törekedett a bűnüldözésre, hogy a tettek ne maradjanak megtorlatlanul, mindemellett a törvények célja mindig a hatalom megerősítése volt.