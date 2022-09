– Az energiaárak emelkedésével a fenntartási költségek igen jelentősen növekednek, így számos projektet leállítottak, vagy el sem indítottak ősszel – válaszolta megkeresésünkre Sarkadi Tamás, a szolnoki BlueGekko Kft. vezetője. Az elsősorban kamera-, riasztó- és beléptetőrendszerekkel foglal­kozó vállalkozást is egyre kevesebben keresik meg.

– Az alapanyagár magas, a szakemberhiány is probléma, ezzel együtt a munkabérek elszabadultak, így a helyzet igen összetett – vázolta.

Az állami beruházások egy részét leállították, a lakossági felújítások üteme is lelassult. A tapasztalatok szerint inkább a rezsire tesznek félre az emberek.

A légkondicionáló-beszerelés és a lakásszigetelés piacán fellendülés látható. A napelemrendszer kiépítését viszont kétszer is átgondolják. A három-négymillió forintos beruházás után egyelőre jellemzően a szerződéskötéstől huszonnégy hónapot kell várni, mire rá lehet kötni a rendszerre, így az áramot nem lehet visszatermelni. Az energiát viszont leginkább nyáron termeli a rendszer, a cél pedig pont télen lenne a gázzal fűtés kiváltása

– magyarázta.

Kiemelte: ügyelni kell arra, hogy a lakás villamos hálózata is alkalmas legyen a berendezések ellátására.

– Az elektromos eszközök száma ugrásszerűen megnőtt. Korábban egy háztartásban volt tévé és hűtő, most beltéri egység, fűtőberendezés, mosogató- és szárítógép sorakozik, melyek nagy terhelést jelentenek a hálózatnak. A fogyasztók viszont nem is gondolnak annak átnézetésére, pedig lakástüzeket és zárlatokat is okozhat. Sok helyen az is probléma, hogy alultervezettek az épületek, a vezetékek alumíniumból vannak, vagy éppen szakszerűtlen az összekötés – sorolta.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Szabó László, a VillanyszerelőSzolnok szakembere.

– A fejlesztésekkel és teljes kivitelezésekkel kapcsolatos megrendelések száma visszaesett, viszont sajnos azt tapasztalom, hogy azon megkeresések száma is csökkent, ahol létező problémát kellene megoldani, elhárítani. Az ügyfeleimmel való beszélgetések alkalmával kiderült, hogy mindenki tart a jövőbeni számlák összegétől, és inkább kockáztatnak, nem tudják, mennyit tegyenek félre. A fejlesztés mértékét átgondolják, de sok esetben szerencsére még mindig a biztonság a legfontosabb – hangsúlyozta.

A villanyszerelő tapasztalatai szerint egyre többen cseréltetik le a gázüzemű fűtőtesteket, vízmelegítő eszközeiket elektromosra, melyek kisebb nyersanyagigényűek de jobb hatásfokkal üzemelnek.

– Érdemes kihasználni a szolnoki önkormányzat által felajánlott LED-es fényforrások lehetőségét – javasolta, ahogy a visszafogottabb kiadások érdekében legalább a bojlerek és más elektromos eszközök karbantartását is.