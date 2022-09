Jászkunság 1 órája

Közeledik a fűtési szezon, időszerű a karbantartás

Még a szezon előtt érdemes átnézetni a fűtőberendezéseket. A hírportálunk által megkérdezett szolnoki gázszerelő szerint már most is csak hetekkel előre tudnak időpontot adni a szakemberek. Az átvizsgáláskor tisztítják az eszközöket, és a megfelelő működéshez szükséges karbantartást is elvégzik.

P. Pusztai Nóra P. Pusztai Nóra

Illusztráció/MW-Archív

Ugyan szeptember 1-jére lehűlt az idő, a következő napokban ismét harminc fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A fűtési berendezések átnézését viszont nem érdemes halogatni, az utolsó pillanatban nem biztos, hogy találnak szerelőt a lakosok. Minden évben szükséges a karbantartás, a legideálisabb időpont a nyár vége és az ősz eleje, így biztonsággal indulhat a fűtési szezon – mondta a szolnoki gázszerelő. A szakemberek a szivárgás mellett az alkatrészeket is megvizsgálják, hogy a hő és egyéb tényezők hatására nem mozdultak-e el, emellett a termosztát beállítására is figyelmeztetik a fogyasztót. A karbantartás nemcsak a biztonság érdekében fontos, de a megfelelően működő készüléknek alacsonyabb a fogyasztása is. – A konvektorok és kazánok olyanok, mint egy gépjármű. A hosszabb út előtt érdemes szerelőhöz fordulni. A szellőzés is kulcsfontosságú, például hogy a kémény esetén a füstcsövek mennyire stabilak, hiszen az összeillesztés pontatlansága komoly problémához vezethet. Mindenkinek javaslom a szén-monoxid- és füstjelző felszerelését, valóban nagy bajtól óvhat meg – szögezte le. A karbantartáson sem érdemes spórolni, hosszú évek tapasztalata, hogy a tökéletlen égés miatt kormol a készülék, ami a teljesítményének romlásához vezet. A berendezéseknél melléktermék keletkezik, mely a tűztérbe lerakódik. A szakember szemével jól látható, mi okozza a gondot, mely alkatrészeket kell kicserélni. A gázár emelkedése miatt sokakban megfordult a gondolat, hogy visszatérnének a hagyományos tüzeléshez. Ezzel kapcsolatban a gázszerelő úgy fogalmazott: először érdemes számításokat végezni, és szem előtt tartani, hogy a fűtés hatékonysága megfelelő lesz-e a változtatás után. – Egyre többen keresnek meg azzal, hogy fatüzelésre váltanának, ez egy társasházban például kivitelezhetetlen, de a kertesben is érdemes átgondolni. A szükséges eszközök és berendezések megvásárlása, a kivitelezés és a fa beszerzése is költségekkel jár, mely nehezen térül meg. – És akkor a környezeti hatásokról még nem is beszéltünk, az utcák ismét füsttel lesznek tele. Arra is figyelni kell, hogy a fa más energiával szolgál, ráadásul fűtéshez csak száraz állapotában használható – fejtette ki az aggályokat. Akadnak olyan háztartások, melyekben vegyes tüzelésű és gázkazánok egyaránt működnek. – A gázkazán csapját el lehet zárni, akkor vált át a rendszer. Viszont ebben az esetben salakolni kell, és a kémény átnézetése szintén szükséges. A hatvanas, hetvenes években sokan spóroltak így, hogy fával felfűtötték a házat, majd átkapcsoltak gázra, így ez utóbbiból alacsonyabb volt a fogyasztás – fogalmazott. Cseppet sem kifizetődő őrlángon járatni a rendszert – Bár sokan az őrlángra esküsznek, a valódi spóroláshoz napközben is érdemes legalább a 18 Celsius-fokot tartani a lakásban. Mínusz 5 fokos külső hőmérsékletnél ugyanis annyira kihűlnek a falak, hogy azt az energiát, amit egész nap az őrláng égetésével megspórol a fogyasztó, később elhasználja a rendszer teljes felfűtésére. Így tehát a termosztátot napközben érdemes 18 fokra állítani, míg délután, hazaérkezéskor 22 fokra felvenni, ez a hőmérséklet elegendő egy átlagos háztartásnál – magyarázta a gázszerelő.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!