– Előzetesen már készleteztünk fát erre a célra, emellett az őszi termelések is mind a tűzifa mennyiségének növelése érdekében történnek – magyarázta Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

Jász-Nagykun-Szolnok az ország második legkevesebb erdővel rendelkező megyéje, ráadásul ezek az erdők is kis foltokban, elszórtan helyezkednek el. Az igények viszont minden településről olyan nagy számban érkeznek, hogy már az igények rögzítése is nehézségekbe ütközik.

– Ezúton is szeretném kérni a jelentkezők türelmét, mert annak ellenére, hogy mindent a program teljesítésének rendelünk alá, tudjuk, hogy nem könnyű felhívni a regisztrációs telefonszámot. Megnyugtató lehet, hogy a program a teljes fűtési szezon alatt folyamatosan tart majd

Mint elmondta: a vásárlók részletes tájékoztatást kapnak honlapjukon, amit érdemes áttanulmányozni a regisztráció előtt. Az igényt személyesen és telefonon is lehet jelezni a szolnoki telephelyen.

– Ilyenkor regisztráljuk az érdeklődőket, és amikor a tűzifa már rendelkezésre áll, értesítjük, hogy elszállíthatja. Fontos, hogy a felrakodásról, a fuvarról és a lerakodásról a vevőnek kell gondoskodnia. Minden érdeklődőnek igyekszünk a lakóhelyéhez közel biztosítani a kiszolgálási helyet, de minden esetben több választási lehetőség is van. Általában a lágylombos tűzifát közelről, és rövid határidővel ki tudjuk szolgálni, a keménylombosat viszont messzebbről és később tudjuk biztosítani. Erdeinknek ilyen a fafajösszetétel, ebből tudunk jelenleg is gazdálkodni – tájékoztatott Fehér Sándor.

A NEFAG Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese kérdésünkre válaszolva elmondta: a falopás is folyamatos problémát jelent az állami erdőgazdaság területén.

– Mindennapos megoldandó feladatunk az erdők megvédése az illegális fakitermelésektől, hiszen ahol erdő van, ott kisebb-nagyobb mértékben falopás is van. Erdészeink a napi feladataik ellátása közben folyamatosan figyelik a rájuk bízott területen történő eseményeket, észlelik a változásokat, így a falopásokat is. Ahol ilyet tapasztalnak, vagy a korábbi időszakok eseményei alapján kockázatosabb területeik vannak, ott úgynevezett védelmi szolgálatokkal, rendkívüli időpontokban is ellenőrzéseket tartanak – mondta a szakember.

Fehér Sándor hozzátette: a tolvajok miatt a már kitermelt fát is igyekeznek hamar elszállítani a területről. Amennyiben mégis ott marad, akkor egyedi jelölésekkel látják el. Ez valamelyest visszatartó erőt jelent – hangsúlyozta.

– Ha évtizedes távlatra tekintünk vissza, általánosságban egyértelmű javulást lehetett tapasztalni. Bár mennyiségében kevesebb fát lopnak el, ám a fa értékének folyamatos emelkedése miatt a keletkezett károk nagysága nem csökkent, és tízmillió forintos nagyságrendet jelent évente. Lokalizálódtak a falopásveszélyes területek. Ahol jellemző maradt a tolvajlás, ott viszont szervezettebben, és rövid idő alatt nagyobb mennyiségben lopnak fát. Jász-Nagykun-Szolnok megyei területeinken elszórtan vannak különösen veszélyeztetett területek, Újszász környékét és a Jászság erdeit tudom kiemelni – sorolta.

A fatolvajok elleni küzdelemben a rendőrség is segíti az erdőgazdaságokat.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít a falopás bűncselekmények megelőzésére, illetve felderítésére. Ennek megfelelően olyan társhatóságokkal, mint a halőri szolgálat, a mezőőrség, az erdészek és a polgárőrség, folyamatosan együttműködünk, továbbá a NEFAG Zrt.-vel is történtek már a tárgykörbe tartozó konzultációk. A korábbi évekhez hasonlóan idén is történt már több eredményes felderítés, illetve sikeres tettenérés a megyénkhez tartozó erdőterületek helyszínein – számolt be róla András Hunor Lehel, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Több szabályt is figyelembe kell venni a vásárláskor

Mint azt a NEFAG Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettesétől megtudtuk: fontos, hogy az érdeklődő a lakcímkártyája szerinti tartózkodási helyre kérje a fát.

– Mi is ehhez illesztve adjuk meg a kiszolgálási helyet. Egy felhasználási helyre tíz erdei köbméter tűzifa vásárolható meg, rögzített áron. Ezt a mennyiséget több személy, több részletben is igényelheti, amennyiben ugyanarra a tartózkodási helyre kérik. Az ár keményfa esetén 30 000 forint, lágylombos és fenyő esetén pedig 19 000 forint, erdei köbméterenként. Ez az ár tartalmazza az áfát is, vagyis bruttó vételár.

Az ár az átadási helyen érvényes, tehát nem tartalmaz rakodási és fuvarozási költségeket, ezeket a vevő szervezi és fizeti. Fontos még leszögezni, hogy aki 2022. május 1-jét követően vásárolt már tűzifát az erdőgazdaságtól, az ennek mennyiségével csökkentve jogosult vásárlásra a rögzített árú fából

– hangsúlyozta Fehér Sándor.

Hamarosan elszállítják a kiszolgálási helyekre a jelenleg Rákóczifalván tárolt, felszámozott tűzifát. Ezeket már a maximált áron vásárolhatják meg a megyebeli lakosok.