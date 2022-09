A megye legkisebb településén a sikeres Járási Startmunka programban évek óta foglalkoznak állattartással. Jelenleg marhát nevelnek és galambokat tenyésztenek a közfoglalkoztatottak. Korábban kifejezetten kis bikák felnevelésével foglalkoztak, tavaly azonban átváltottak üszők tartására.

Vékonyné Házi Eszter polgármestertől megtudtuk, elkészült a szarvasmarhák istállója körül a karám is, melyet már tavaly is szerettek volna megvalósítani. A körbekerítés egyébként lassan haladt, volt hogy a feladatot végző önkormányzati dolgozó balesete miatt hosszabb ideig fel is kellett függeszteni a szükséges munkálatokat.

Most azonban a jól kialakított karámnak köszönhetően megoldódott a szabadban való állattartás is. Mint a polgármester kiemelte, ez azért is jelentős előrelépés, mert a szabadon tartott marhák jobban fejlődnek, kedvezőbb áron is lehet értékesíteni őket, emellett gondozásuk is kevesebb energiaráfordítást igényel.

Jelenleg tizennégy állatot nevelnek három hónapostól az egyévesig.

Két közmunkás gondozza őket. A fiatal korban megvásárolt marhákat felnevelve értékesítik. Legutóbb augusztusban hét állatot Törökországba adtak el, az értük kapott összegből fel is töltötték az állományt.

– Sajnos a takarmány egyre drágább, szinte duplája, mint amikor állattartásba kezdtünk. A galambok ellátásához a cirkot, búzát is egyre magasabb áron tudjuk beszerezni – mutatott rá a nehézségekre Vékonyné Házi Eszter.